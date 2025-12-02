300坪咖啡曬豆場 日月潭飄香

南投縣魚池鄉本月迎接咖啡採收季，周末將於日月潭舉辦第二屆飲食生活節，活動選在知名的向山行政暨遊客中心，除了草皮區域打造約300坪、全台最大咖啡曬豆場，周邊結合小農市集、咖啡店、快閃書店、講座，搭配湖光山色吸引國際觀光客目光，放眼日、韓咖啡採購市場。

12月是南投魚池鄉咖啡採收及蘭花綻放的時節，為推廣在地農特產，6年前公所選定每年12月首周末舉辦活動，直到去年舉辦首屆日月潭飲食生活節，以主題形式包裝，有效推展當地紅茶、香菇、蘭花、咖啡等農產品，決定延續經驗擴大舉辦，並融合咖啡文化，推升日月潭精品咖啡品牌聲量。

今年集結22位農民合作，將向山遊客中心草皮區域打造成面積約300坪的咖啡曬豆場，運來重達50噸的生豆進行露天日曬，一旁則有各莊園代表負責沖泡自家栽培的咖啡，民眾可以從曬豆、烘焙、沖泡到品嘗全程參與，感受不同製程的風味。

川堂區域則成了1年只開2天的最美快閃書店，展示400多本相關書籍，民眾可選書後在湖邊佐茶或咖啡，享受寧靜美景。

魚池除了三寶—紅茶、香菇、虎頭蘭，如今多了咖啡豆。魚池鄉公所農經課長莊志堅指出，民國104年魚池為推出日月潭精品咖啡豆，建立專屬品牌與標章，取得過程嚴謹，就是把目標放遠，希望吸引咖啡豆產量不高的日、韓等國愛好者和廠商注意，並認識南投咖啡，甚至來台採購。