300坪新建物應設光電?!劉世芳指還須研議 年底不會上路

內政部日前宣布，將於年底公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，未來300坪以上的新建物都要設太陽光電。不過內政部長劉世芳今(5)日表示，由於相關細節還要再和經濟部討論，同時也接獲許多民間單位的意見，因此確定相關標準年底不會上路。

內政部今(2025)年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺(約300坪)以上，應設置太陽光電設備。內政部次長董建宏更於10月30日出席總統府「國家氣候變遷對策委員會議」會後記者會時表示，相關標準將於今年底正式上路。

不過7月丹娜絲颱風來襲，造成許多光電設施損壞，引發民眾對於其安全、甚至後續汙染的疑慮。國民黨立委張智倫質疑，草案中並未針對光電設施的結構安全進行規範，也未排除人口稠密地區，如果再有強颱來襲，被吹飛的光電板可能造成二次災情。詢問相關的施工品質、消防、修繕等安全作為，內政部有無通盤檢討？

對此，劉世芳澄清，由於光電板的成本、管理，及後續公共安全的部分，內政部都還要跟經濟部再做詳細的檢討，因此行政院目前還未同意本草案何時要公布。劉世芳說：『(原音)到目前為止呢，行政院還沒有同意我們的預告什麼時候做公佈。包括它的成本、或者管理，甚至會不會造成一些其他的公共安全的部分，必須要內政部與經濟部再做比較詳細的一個檢討。』

國土署署長吳欣修進一步說明，已和經濟部會商包含施工技術、事後維管及成本分攤等問題。雖然經濟部能源署已訂定相關光電設施的施工標準，但現行規範能否抵抗強風，讓民眾可以安心，以及後續災害發生的責任歸屬，這部分都還要再討論。

至於相關規範何時會上路，吳欣修表示，不會是在今年底。吳欣修說：『(原音)原來是希望在(年底)，但過程當中的確有非常多的民間單位，也有工廠部門都有提出一些反應意見，那這個部分我們都會在…(張智倫：所以現在目前為止你們還要再跟經濟部研議，不會在年底就公佈？)不會、不會。』

劉世芳也表示，大面積建物強制裝設光電板，主要是希望能達成節能減碳、強化電網韌性。未來初步會先從公有建築或是大型工廠，還不會涉及到一般民間住宅或商辦。