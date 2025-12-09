300多部性影像竄網難滅！知名成人網站狠剝受害少女1571萬…3人遭起訴

記者陳弘逸／高雄報導

知名成人網站「5F自拍」涉及多起兒少性影像、成人偷拍外流案遭調查，封網。（圖／翻攝畫面）

知名成人網站「5F自拍」涉及多起兒少性影像、成人偷拍外流案，經衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架高達300多件，仍持續違法；此案，檢警今年展開搜索，查扣現金、虛擬貨幣，並羈押吳姓網站負責人、李姓公司主管及賴姓廣告商；此案檢方於今天（9日）偵結起訴，具提求刑3至5年有期徒刑，宣告沒收1571多萬元不法所得。

經查，公司至2024年1月1日起到今年8月5日遭檢警查獲為止，「5F自拍」成人網站此方式營利，收取會員費及廣告收益，合計不法所得高達1571萬322元。

今年8月5日檢警執行搜索，查扣現金、虛擬貨幣等證物。（圖／翻攝畫面）

另依據性影像處理中心回函顯示，「5F自拍」網站至少有高達62件兒少申訴性影像遭外流，對受害者而言，宛如「創意私房」翻版。

檢方認為，李姓、吳姓及賴姓3人以分工細密的商業模式，取得成年、未成年女子性影像，再營利販售，對兒少法益侵害層面廣泛且重大，許多被害人性影像，於事發多年後仍遭外流至5F自拍網站。

此案，檢方將李姓、吳姓、賴姓等3人依兒童及少年性剝削防制條例、意圖營利無故以網際網路供人觀覽他人性影像罪、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料等罪起公訴。

檢警初估不法所得高達1571萬322元。（圖／翻攝畫面）

考量犯行重大，檢方對李男具體求處5年有期徒刑、賴男量處3年有期徒刑，僅吳男犯後態度良好，請求法院量處適當量刑，並宣告沒收、追徵犯罪所得1571萬322元。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

