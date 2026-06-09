300年孔廟化身最美詩意舞台 13日邀全民走進古蹟
為迎接彰化孔子廟建廟三○○周年，彰化縣政府於昨（九）日上午在縣府中庭舉辦宣傳記者會，由彰化三百年孔子廟化身最美詩意舞台六月十三日邀全民走進古蹟感受文化新風景。王縣長表示，彰化孔子廟不僅是重要文化資產，更承載彰化三○○年的歷史記憶與人文精神，今年詩歌節以「古今交響、詩派對」為主題，融合詩歌、藝術、古蹟、教育、生活美學與數位科技。活動包含詩歌吟唱、音樂與舞蹈演出，引領文化走入民眾的日常生活。
王縣長表示，本次最大亮點是活動六月十三日起至六月三十日下載「彰化孔子廟及周邊文化景點數位導覽系統APP」及完成闖關活動即可兌換精美好禮「可愛動物造型擦手巾」及「彰邑散策文青後背包」。此導覽系統APP導入XR延展實境技術，串聯孔子廟及周邊文化景點，融合文化導覽、觀光推廣與互動解謎體驗，讓民眾透過行動裝置即可探索古蹟故事與歷史場景，打造全新的智慧文化旅遊體驗。
彰化縣文化局表示，活動當天將邀集詩社、學校、文學家、音樂人及小文青輪番演出，以吟唱、音樂、舞蹈與詩詞交織古今對話的文化饗宴；「詩詞闖關－詩路挑戰大進擊」則設計「叫我組詩爺」等創意關卡，讓民眾穿梭孔廟古蹟空間，在趣味互動中感受詩詞魅力。完成8道關卡即可參加超過九○○份獎品摸彩活動，還有充滿文創與生活美學氛圍的「詩光好市集」。
今年也推出「儒風三百經典同行」論語經典會考，邀請學子挑戰《論語》口試接龍，只要完成指定題數即可獲頒獎狀及精美紀念好禮，獎品內容包含側背包、野餐墊、彰化孔子廟立體卡片及孔子廟榕樹紀念鑰匙圈等富有文化意象與紀念價值的特色贈品。另有專業導覽老師帶領的「彰化孔子廟文化資產導覽解說」，帶領民眾深入認識孔子廟三○○年的歷史風華與儒學文化底蘊。
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