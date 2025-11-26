「300年豪雨灌爆合艾」泰南百年大水災奪33命 軍艦、航母急赴搶救

泰國南部連日豪雨釀成百年來最嚴重水患，周遭國家也無一倖免。據報導，這波洪災已造成泰國至少 33 人罹難，越南死亡人數則近百名。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 泰國南部連日豪雨，釀成百年來最嚴重水患，多個城鎮一夕成澤國。這波洪災已造成至少 33 人罹難，泰國政府緊急出動軍艦、直升機與大批救援人力投入搶救，試圖在水位持續上升之際，救下受困民眾。

據《BBC》報導，重災區集中在泰國南部 10 個省份，其中與馬來西亞接壤的商業重鎮合艾（Hat Yai）首當其衝。當地單日雨量高達 335 毫米，創下 300 年來新高，市區街道、住宅區全面淹沒，車輛泡在水中動彈不得，不少居民只能爬上屋頂等待救援。

洪災不只重創泰國，鄰近國家同樣災情慘重。近一週內，越南死亡人數攀升至 98 人；馬來西亞也有超過 1.9 萬人被迫撤離家園，邊境多處設立臨時安置中心。根據《路透社》統計，這場水患已影響泰國超過 200 萬人，但實際被安置進避難所的僅約 1.3 萬人，多數災民仍受困在積水圍困的社區內，對外交通中斷，救援困難重重。

目前，泰國軍方已全面接手災後應變作業，準備派出航空母艦（查克里．納呂貝特號）與 14 艘載滿物資的船艦進入災區，同時設置可日供 3,000 份餐食的野戰廚房。泰國海軍也表示，若有需要，艦上醫療團隊可立即將航空母艦轉為「海上醫院」，支援傷病救治。

合艾所在的宋卡府（Songkhla）則動員橡皮艇、高底盤卡車及水上摩托車進行撤離作業。據《BBC》報導，政府已在昨（25）日將宋卡府列為災區，並緊急解鎖救災經費以支援地方政府。

據志工救援團體「Matchima 救援中心」向《路透社》表示，過去三天接獲數以千計求救電話，許多人急喊需要立刻撤離。社群平台上也湧現大量求助訊息，有民眾寫道：「很多人都被困住了，水已經淹到二樓，裡面有小孩、老人、病人與身障者！」也有人表示已斷糧斷水多日，「我們已經等了三天，每一秒都在跟時間賽跑。」

在馬來西亞北部，政府已設立 126 處安置中心收容災民。吉蘭丹州與玻璃市州多個社區道路遭洪水切斷，救援人員只能涉水至膝深的積水中，一戶一戶撤離居民。

