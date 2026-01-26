300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
記者施春美／台北報導
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，醫師王介立表示，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。
糖尿病會影響人體全身系統，主要併發症包括視網膜病變、腦中風/心臟病、周邊神經病變、腎病變等。因此，醫界、科學界持續探索如何控制血糖，包括飲食、運動、生活作息等。
不是飲食！運動是最有效降低胰島素抗性的方法
針對糖尿病患者的最簡單且有效降低胰島素抗性的方法，腎臟科醫師王介立在其臉書表示，答案不是「吃什麼」或「不吃什麼」，而是「運動」。他引述一篇經典研究並表示，一項研究讓受試者做單腳運動，然後在運動後量雙腿的動靜脈血液的血糖值，去得到兩隻腳消耗血糖的速率。
王介立表示，該研究結果發現，運動後的那隻腳，吸糖能力上升，且可持續好幾個小時。此生理機制具有重要的代謝意義，也就是，人體在進食後、胰島素濃度上升時，能將血糖優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，協助運動後的恢復。這顯示，人只要動，就能有效降低血糖數值。「此外，記得是要肌肉主動收縮，才有效。」
阻力運動才能降血糖？醫師：只要肌肉收縮就有效
該篇衛教文引發網友關注。有網友詢問，走路是否就能達有效降低血糖、降低胰島素阻抗，還是一定要阻力運動才有上述效益？王介立對此回應，肌纖維（肌細胞）不會知道主人（人體）是在做什麼運動，每一個肌纖維就是收縮放鬆，而這個收縮放鬆帶來的生化效果，就是讓細胞對血糖的通透性大增，且可持續好幾個小時。
