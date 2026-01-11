300萬帥T網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬

娛樂中心／施郁韻報導

大陸網紅小澈在網路上以「男扮女裝」爆紅。（圖／翻攝自起床了小澈微博）

中國跨性別網紅小澈（李俊宏）為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料小澈的背部長滿「藤壺」顆粒。

近日小澈的直播畫面中，遭抓包疑似出現抗愛滋病毒藥瓶，傳聞滿天飛，對此，小澈在微博否認：「你們這些人真的不要太過分了，造謠完全無下限，我根本不知道那是什麽東西，有必要這樣嗎？」

小澈公開醫院檢驗報告的電子檔，HIV及梅毒均為陰性，不過有部分網友懷疑報告被「P圖」處理，且檢測來源有疑慮，而他事後表示再公開紙本報告，但目前仍未再回應。

小澈2025年與其他網紅一同直播，當時網紅「小黃豆」脫口爆料，小澈背部有像藤壺的凸起顆粒，「給你摳一摳，掃一掃擠一擠，我以為網上是謠傳，外面非得穿一層紗，一到KTV一脫下，果然螞蟻進去都會迷路的，藤壺一姐。」、「以為一片螞蟻在爬」，還建議小澈用身體乳液，當時還有人笑稱他得了梅毒，如今爆出愛滋風波。

