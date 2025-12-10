300萬早鳥享3年0手續費 LINE Pay Money加碼回饋用戶

LINE Pay Money 推出限定優惠回饋用戶，宣布前 300 萬名開通帳戶者可享 3 年合作銀行提領 0 手續費，開通帳戶還能抽最高 LINE POINTS 88 點。全新服務於 12 月 3 日下午三點正式上線後，短短不到 70 小時就突破百萬開通會員數。

LINE Pay Money。（圖／翻攝LINE Pay Money官網）

為了慶祝上線，到年底前 LINE Pay Money 用戶可享多重限定優惠，除了免提領手續費以及抽獎外，連結 19 家合作銀行並完成首次好友轉帳可再抽最高 88 元優惠券等，各種好康不斷。其中開通帳戶抽最高 LINE POINTS 88 點。

這次更加碼今年底前 300 萬名開通帳戶者，享 3 年合作銀行提領 0 手續費，早鳥鐵粉還享有再多加碼一年的機會。此外，LINE Pay Money 提供多達 19 間銀行直接免手續費三年。

LINE Pay Money分攤付款功能。（圖／翻攝LINE Pay Money官網）

全新上線的 LINE Pay Money 服務，推出多種功能整合，其中除了包含連結銀行帳戶讓用戶可進行儲值與提領之外，最讓大家喜愛的莫過於好友聊天快速轉帳，可以讓用戶直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，讓款項用途一目瞭然。甚至透過好友「分攤付款」來支援聚餐、旅遊等多人結帳情境。

而與民眾作息接軌的生活繳費，也可輕鬆繳納超過 5000 項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，未來都可以透過 LINE Pay Money 來節省更多時間。後續也會陸續開通於多項大眾運輸乘車碼功能，預計 12 月 15 日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包，也可以透過帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

