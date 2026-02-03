300萬爽換2億！「美濃大峽谷」先盜砂再回填 犯罪過程曝

「美濃大峽谷」案主嫌呂啓田、前市議員特助石麗君等12人被起訴，該集團盜砂、回填廢棄物、找人頭承租規避財產被強制執行，相當囂張，被罰300萬也不怕，因為1年不法獲利高達2億元。

美濃大峽谷。 （圖／翻攝柯志恩臉書）

檢警調查，全案始於2024年6月間，石麗君先用1600萬元的價格，跟邱姓男子買下成功段470、471號土地，表示購地是想「種香蕉」，此時共犯王國正進場，當起「人頭承租人」跟石麗君簽約，實質上王國正就是現場指揮官，在同年８月土地順利完成移轉後，便負責監督現場砂石的盜採跟看管、安全等事務。

廣告 廣告

立委柯志恩、陳菁徽當時前往「美濃大峽谷」現場考察。 （圖／中天新聞）

不過此處僅是「美濃大峽谷」的一半，另一半則是成功段的1045、1047、1052地號，該處由美濃當地知名「土尾」（即代為違法處理廢土的集團），綽號「田仔、田董」的呂啓田主導，他跟石麗君、王國正也是認識多年的朋友。

飽受摧殘的「美濃大峽谷」所在地。 （圖／中天新聞）

只是他們的犯行旋即被高雄市府盯上，但更誇張的是他們完全不甩，在成功段470、471號土地開挖至6公尺深度時，被市府經發局依涉犯《土石採取法》罰1百萬，並責令2個月內改善，王國正收到罰單後，換石麗君、呂啟田出馬，撰寫陳述意見書函給市府答辯，去年3月31日再被市府開罰2百萬，王國正收到罰單後仍然「一切照舊」繼續挖，直至現場的深度達到20公尺後，呂啓田聯絡「土頭」（代為尋找工地廢棄土的源頭或廢料的集團），運來大量營建廢棄物把坑填平。

石麗君在擔任朱信強特助時，被指利用朱的名字申請通行證給砂石車司機們。 （圖／翻攝內政部網站）

「美濃大峽谷」由呂啓田管理的另一半區域，也用同樣方法盜挖砂石，再聯繫「土頭」載運廢棄物回填，2個區塊直到去年8月「美濃大峽谷」事件被踢爆，遭檢警調查阻止其犯行，當橋頭地檢署檢察官會同警方、環保局到2個現場開挖勘查時，驚見成功段470、471地號填埋量高達14萬7554公噸，成功段1045、1047、1052號回填5萬2273公噸，加上盜採卵石每公噸約280元，短短1年內就獲取超過2億元的不法所得。

石麗君的護航下，砂石車司機肆無忌憚地大方載運砂石。 （圖／中天新聞）

檢方統計，成功段470、471地號填埋量高達14萬7554公噸，成功段1045、1047、1052號回填5萬2273公噸，加上盜採卵石每公噸約280元計算，該集團短短1年內就獲取超過2億元暴利。

橋檢拍賣「美濃大峽谷」犯罪工具，國庫進帳逾千萬元。（圖／橋頭地檢署提供）

身為該集團金主的石麗君，更當起「抓耙仔」的角色，身為時任無黨籍市議員朱信強特助的她，還假惺惺陪著國民黨立委柯志恩到現場會勘，更利用朱信強的名義幫砂石車申請通行證，在地民眾於是看到砂石車隊橫行無阻大方載走砂石，車隊的司機還有無線電隨時互相聯絡，遇到警察、環保局人員時馬上通報。

橋檢拍賣「美濃大峽谷」犯罪工具，國庫進帳逾千萬元。（圖／橋頭地檢署提供）

檢警查出該集團的回填廢棄物總量更達14萬7554公噸，若要將2塊飽受摧殘的土地回復原貌，至少需要花上數億元的費用，檢方考量該集團「盜採、回填廢棄物數量巨大，集團由石麗君、呂啟田長期主導，依涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等罪對2人具體求刑，但呂啓田僅被求刑4年，石麗君僅被求刑2年，其餘10名被告則「量處適當之刑」，明顯與犯行嚴重程度不相符比例之刑罰，恐難平外界巨大的質疑聲浪。

延伸閱讀

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高市府祭殺手鐧解「土方之亂」 高雄建商清運費暴跌81％ 「這群人」卻跳腳氣炸

開工、不開工都死路一條！長期未解未爆彈「土方之亂」懶人包