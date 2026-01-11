300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」

網紅「小澈」擁有300萬粉絲。(取材自微博)

擁有300萬粉絲的知名網紅「小澈」，近日因直播中梳妝台上出現疑似抗HIV藥物，掀起網路熱議。部分網友甚至質疑他可能感染梅毒，並將焦點延伸至其曾於2024年在網紅方圓家中借住半個月的事實，對健康傳染風險提出疑慮。

綜合媒體報導，事件起因於網友在小澈1月4日參加線下活動後，回顧其直播錄屏時，被發現桌上放置一瓶疑似治療愛滋病的藥物盒子，引發大批關注與討論。對此，小澈於1月10日通過微博緊急回應，強調「完全不知該藥物來源」，並譴責網路造謠「毫無下限」，他表示自己從未服用該藥物。

然而，網友並未完全信服，部分聲音要求小澈公開體檢報告以自證清白。輿論隨後迅速發酵，網路上更有人扒出疑似小澈的醫療紀錄，包括2024年9月的一份住院資料，指稱曾診斷梅毒。這使事件焦點擴大至健康隱私與公共倫理討論。

網友紛紛評論「原來不是愛上了，是梅上了」、「那桌子上藥是誰的？建議直接去檢查身體，甩一個健康證明，比發微博更有說服力」、「是不是的話，把那瓶東西拍出來給大家看一眼不就好了」、「誰把處方藥放到澈澈房間的桌子上陷害澈澈？到底動了誰的蛋糕了」、「有這種病還去別人家裡住」、「和好多主播頭部共用過化妝品」、「這個處方藥是可以隨便買的嗎」、「方圓無妄之災」。

報導稱，根據醫學角度，梅毒主要透過性接觸傳播（約占95%），日常共居或間接接觸感染概率極低。傳染需同時滿足「皮膚破損與接觸大量分泌物」條件，普通生活行為如果只是同住一個屋簷下，並不構成實際公共衛生威脅。專家提醒，對疾病傳播途徑的誤解容易放大恐慌，應以科學證據為基礎討論，而非依靠未經核實的社交媒體內容。

事件也牽動方圓形象。作為與小澈過往合作密切的網紅，她近期因跨界拍攝短劇，需全心投入拍攝工作，因此無法兼顧博主主業。部分網友對方圓提出擔憂，呼籲其注意健康與安全，但截至目前方圓本人尚未回應。

專家與法律界人士指出，未經本人或醫療單位證實的健康訊息屬於高度隱私範疇，擅自傳播可能涉及侵權風險。對公眾人物的健康狀況進行無根據的猜測，不僅侵犯隱私，也可能加劇社會對HIV、梅毒等疾病的汙名化現象。

截至目前，所有健康指控仍無醫療機構或官方證據證實，網傳就診紀錄未獲背書。小澈已強烈否認相關指控，但輿論仍持續發酵。事件後續將取決於進一步證據披露或法律進展，而公眾與媒體在關注網紅私生活時，也應秉持科學與尊重隱私的原則，避免無根據的擴散與恐慌。

