300萬粉網紅直播驚見「愛滋藥瓶」病歷外流爆確診梅毒

大陸抖音擁有逾300萬粉絲的跨性別網紅小澈，本名李俊宏，經常以女裝形象示人並自稱帥T，日前因一段直播畫面意外掀起軒然大波。

有眼尖網友發現，其直播背景中疑似出現抗愛滋病毒藥物瓶身。由於該類藥品屬處方藥物，需經醫師開立才能取得，立即引發外界對藥物來源及其健康狀況的諸多揣測。

事件發生後，小澈第一時間透過微博發文回應，情緒激動地表示：「造謠真的沒有下限，我根本不知道那是什麼東西，有必要這樣嗎？」他強調自己對藥物毫不知情。

部分粉絲也替他緩頰，認為藥物未必屬於本人所有，甚至不排除有人刻意放置進行惡意抹黑。

然而風波並未就此平息。網路隨後流出一份疑似小澈的就診紀錄，內容顯示他曾於2024年9月被診斷出梅毒。

據了解，該查詢系統需經手機驗證碼登入，而綁定號碼疑似與小澈本人相符，使得資料真實性引發更多質疑聲浪。

針對病歷資料疑似外流一事，相關單位已高度關注。大陸衛健局目前已介入調查，將釐清資料真實性及流出管道，以確認是否涉及個人隱私外洩等相關問題。

為回應外界持續質疑，小澈隨後主動公開一份電子版體檢報告，顯示包括HIV、梅毒在內的多項檢測結果皆為陰性。他並承諾稍後將補充提供紙本報告以供查證。

不過該份電子報告的真實性仍遭部分網友質疑。有網友指出，報告畫面中疑似出現修圖痕跡，包括數據不一致或色塊異常等問題，要求小澈應提供醫院正式開立的完整體檢報告。

此事件引發網路兩極討論。部分網友認為，由於小澈近期才擔任品牌線下活動一日店長，與許多民眾有近距離接觸，基於公眾知情權考量，應主動公開完整醫療報告。

另有聲音強調，健康狀態屬個人隱私範疇，並提醒愛滋病僅透過血液、性行為及母嬰傳播，日常接觸並無感染風險，呼籲大眾應以科學醫療資訊為判斷依據，避免不當歧視。

