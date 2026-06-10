300萬網紅出嫁意外曝哥哥是大咖男星 差18歲當女兒寵！大手筆2000萬保時捷當嫁妝超風光

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李晨（右）出席妹妹李可馨婚禮。翻攝微博

中國擁有300萬粉絲的網紅李可馨（巧克李）6月6日在杭州一處戶外莊園舉辦婚禮，曝光大她18歲同父異母的哥哥李晨牽進婚禮會場的畫面，兩人是兄妹的關係受到討論。

47歲的李晨堪稱「寵妹狂魔」，據悉在工作結束後，凌晨2點連夜開車直奔杭州參加妹妹的婚禮，低調沒有搶走新人鋒頭，坐在台下第一排當觀禮嘉賓。此外，還傳出他大手筆贈送妹妹一輛價值高達500多萬人民幣（約2337萬台幣）的收藏級保時捷911敞篷跑車當嫁妝，給足新娘面子。

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李可馨（左）在杭州舉辦婚禮。翻攝微博

李可馨不靠李晨蹭流量 憑實力車界闖出知名度

雖然不是一個媽所生，但李晨對妹妹寵愛有加，相差18歲，完全當成「半個女兒」在疼。李可馨經常在社群上介紹新車款，累積許多粉絲，不過從未宣傳自己是李晨妹妹來蹭流量，直到婚禮上才曝光兄妹合照，也讓許多網友感到相當驚訝。

李晨最為人知的戀情就是曾與范冰冰交往，且一度論及婚嫁，但最終於2019年和平分手，後來就再也沒有公開認過戀情。如今妹妹都已出嫁，網友也「催婚」依然未婚的李晨，希望他早日脫單。

李晨在中國擁有高人氣。翻攝微博



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