300萬虛幣投資糾紛！男斧頭追砍友 遭逮喊「累」

嫌犯拿出斧頭追砍自己的朋友，嚇得對方狂奔。（圖／東森新聞）





台北市大安區忠孝新生捷運站附近，昨（17日）晚間9時多，有2名男子為了300萬元的虛擬貨幣投資債務，相約談判。原本在巷弄裡溝通，但談判破局，嫌犯拿出斧頭就開始追砍自己的朋友，嚇得對方狂奔，在200公尺外跌倒後被嫌犯砍傷，當警方到場時，嫌犯還氣喘吁吁喊自己「累了」。

巷弄內白色上衣被害人狂奔不斷回頭，因為後方嫌犯緊追，手上就拿著一把斧頭，嫌犯大喊不要跑，這時連聚在餐廳外聊天的民眾也察覺不對。附近店家：「就是2個人，然後追過去這樣子，然後後來就來了很多警察，就感覺就是真的滿像在逃命的。」

廣告 廣告

被害人一邊跑，最後在人行道上不小心跌倒，嫌犯逮到機會，拿起刀揮砍。雙方爆發激烈扭打，但被害人徒手哪敵得過斧頭，最終負傷送醫。員警vs.持斧頭追砍朋友嫌犯：「（來你手先借我），我累了我累了，（你累了）。」

嫌犯跑到最後看到警方到場，還說自己跑累了，也沒辦法再逃，當街砍人被依法送辦，但到底什麼深仇大恨。雙方原本是相約在巷弄裡頭來談判，但是談判破局，嫌犯拿出斧頭就要砍，雙方一路追逐，直到被害人倒下，他身上有多處刀傷，甚至事隔一天眼鏡還遺留在現場。

眼鏡斷裂，現場路面更是血跡斑斑，雙方原本還是好朋友。30歲嫌犯自稱是兩個人有合夥投資虛擬貨幣，期間有虧損，被對方欠債300萬，陸續有找對方談，但對方不是不面對就是敷衍，最後在17日晚間相約出來談判。

嫌犯拿出預藏的斧頭，一路從巷弄內追了兩個巷口跑過馬路，200公尺之後，發生激烈衝突。警方：「投資損失多少錢嗎你要這樣砍人。」

嫌犯落網，供稱這斧頭是防身用，而且購買時間已經很久，久到他忘記。當街衝突把朋友砍到進醫院，涉嫌殺人未遂，錢也討不回來。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北市大安區驚傳斧頭砍人！疑喬債談判破裂 1落網1在逃

明星高中學生墜樓亡！校方強化安全措施 防再有憾事

大安森林公園約會 女「滿臉DNA」控性侵！法官判他無罪

