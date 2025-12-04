300萬誘捕車手遭劫走 大哥代保管贓款140萬賭博輸光光 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

今年10月底，台北市中山分局警方在偵辦一起詐騙案時，原本要和被害人一起合作誘騙出取款車手，孰料被害人拿出現金300萬當誘餌後，一名蒲姓男子到場後竟直接將錢搶走丟上接應的車後，車子隨即逃逸，而蒲男則是當場被逮，警方持續追查幕後共犯及主嫌時，竟發現300萬的贓款不但被朋分花用，一名郭姓男子在協助保管其中140萬元，還因賭博輸個精光，私自挪用，警方事後也逮捕共13名相關共犯。

警方調查，今年10月30日，一名男子遭詐欺報案後，決定與警方配合釣出車手，被害人也拿出現金300萬元當誘餌，沒想到行動當天，車手開車出現時，竟然是由蒲男下車搶走現金，然後將錢袋丟上車後，同夥立刻駛離現場，蒲男也當場被逮捕，警方之後又陸續逮捕林姓共犯等2名男子，經過追查，再逮捕朋分300萬的范姓男子等13名同夥。

警方調查，范男從柬埔寨機房得知這場面交計畫，遂將此事告知曾姓男子，透過曾找到另名林姓男子，由林男召集小弟一起前往取款，眾人在得手後立刻分贓。

而這300贓款最後則由林男分得180萬、范男分走120萬，2人再視小弟表現給予獎賞，而林男為了擔心被警方逮到，還將180萬中的140萬交給郭男保管，不過郭男到案後否認收到贓款。

不過警方在對郭男曉以大義後，郭男才坦承，140萬已經全部輸光，因為怕在小弟面前「沒面子」，所以才否認協助藏匿款項。

經過清查，警方仍查扣剩餘贓款78萬、訊後依《組織犯罪條例》、詐欺、強盜以及《洗錢防制法》等罪嫌，將13人移送法辦。

照片來源：翻攝畫面

【文章轉載請註明出處】