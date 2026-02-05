300萬頁艾普斯坦文件揭眾多權貴！安德魯王子、馬斯克都去過

性侵多名少女的「淫魔富豪」傑佛瑞·艾普斯坦2019年在獄中輕生。（圖／美聯社）





美國司法部近日依據國會通過的新法，正式公開最後一批與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查資料。這次釋出的內容規模空前，涵蓋超過300萬頁文件、約2000段影片及18萬張影像，裡面出現眾多權貴。

艾普斯坦生前與多國政商名流往來密切，長年引發外界質疑。根據最新公開資料，文件中提及的人物橫跨政界、商界與娛樂圈，包括美國總統川普、前總統柯林頓、前白宮首席策略長巴農、前美國財政部長薩默斯、前以色列總理巴瑞克、斯洛伐克國安顧問拉查克、英國前王子安德魯、安德魯前妻莎拉．佛格森、特斯拉創辦人馬斯克、Google創辦人之一布林、英國維珍集團創辦人布蘭森、電影導演布萊特瑞納，多名政治、科技、金融、演藝圈等重量級人物全在文件當中。

廣告 廣告

綜合路透社與法新社報導，司法部強調，審查與公開過程一視同仁，未因涉案對象的政治或社會地位而有所偏袒，包括美國總統川普在內。美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）在記者會上表示，依法仍有部分內容必須遮蔽，例如受害者身分資訊及仍在進行中的調查細節，因此公開文件中可見大量塗黑段落。這類處理方式先前已引發部分國會議員質疑透明度不足，但司法部強調相關作法完全符合法律規定。

這批文件曝光後，迅速在國際政壇掀起波瀾。斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）的國安顧問拉查克（Miroslav Lajcak）因過往曾與艾普斯坦會面，其通訊紀錄被揭露後於1月31日請辭，引發當地朝野高度關注。拉查克雖未遭指控涉及不法行為，但仍表示為避免影響政府運作，選擇負起政治責任。

司法部指出，川普在1990年代至2000年代初期確實曾與艾普斯坦交情甚篤，兩人後來決裂。艾普斯坦2019年因性販運指控遭羈押，並在候審期間於獄中身亡，官方認定為輕生。川普始終否認知悉其犯罪行為，至今也未因艾普斯坦案遭到正式指控。

多年來，部分川普支持者始終關注艾普斯坦案件，並指控所謂「深層政府」刻意包庇民主黨人士與好萊塢權貴。然而，FBI與司法部去年已明確表示，並未發現艾普斯坦存在勒索名人的證據，也不存在外界盛傳的「客戶名單」，此一說法與部分政治人物過去的高調承諾形成落差，引發支持者不滿。

事實上，司法部原本對全面公開相關檔案態度保留，最終是在國會兩黨推動立法後，才依法律要求分批釋出文件。此次公布被視為整起艾普斯坦案件中，規模最大、資訊量最完整的一次官方揭露。隨著文件全面攤在陽光下，雖未立即引發新的刑事指控，卻已對多國政壇與名人形象造成衝擊。外界普遍認為，這批檔案的政治與社會效應，恐怕仍將持續發酵一段時間。

更多東森新聞報導

美「淫魔」獄中輕生陰謀論四起！FBI提供監視器畫面被質疑：剪接的

快訊／竹聯幫大老吳敦逝世 享壽77歲

新／苗栗警頭遭砍2刀 顱骨骨裂出血轉送加護病房

