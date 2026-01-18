300餘人搶拿！綠委發「台灣尚勇」春聯 有人7點就排隊

不少民眾拿到春聯後也開心的和蘇巧慧合影，高喊「台灣尚勇」，民進黨籍新北市議員擬參選人朱誼臻、高乃芸也到場協助發放，現場洋溢著新春將近的歡樂氣氛。（柯毓庭攝）

民進黨籍2026新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日上午11時在新北市鶯歌區服務處發放中職會長蔡其昌準備的「台灣尚勇」春聯、賴清德總統提供的「七喜春來」以及蘇巧慧自己準備的「馬到成功」春聯。現場吸引300餘人搶春聯，還有人早上7點就搶著排隊，現場充滿年節歡樂的氣氛。

蘇巧慧說今天非常高興，蔡其昌在1月18日上午11時宣布和全國一起同步發放「台灣尚勇」春聯，春聯從去年到今年詢問度都破表，所以服務處今天也特別和全國同步一起發放，同時還有賴總統的「七喜春來」春聯，以及蘇巧慧自己準備的「馬到成功」春聯，強調「一次可以領三張」，之後也會在樹林、鶯歌、新莊的服務處，以及新北市黨部可以領取，歡迎大家一起除舊佈新迎接新的馬年。

由於「台灣尚勇」每個發放點只配放500張，活動引起民眾大排長龍搶春聯，來自樹林區的許先生拔得頭籌，早上7時就來排隊搶春聯。不少民眾拿到春聯後也開心的和蘇巧慧合影，高喊「台灣尚勇」，民進黨籍新北市議員擬參選人朱誼臻、高乃芸也到場協助發放，現場洋溢著新春將近的歡樂氣氛。

據總統府解釋，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。新版「Team Taiwan尚勇」春聯，則是邀請書法家王振邦將「TEAM TAIWAN」字形融入台灣島嶼意象，象徵凝聚台灣精神。

