300 公尺高空驚魂！以色列少年深夜爬上起重機 受困 9 小時終獲救

以色列耶路撒冷 11 月 24 日上演一場超驚險的高空救援。一名 15 歲少年半夜竟自己爬上巨型起重機吊臂頂端，停在接近 300 公尺高的掛鉤平台，整整受困 9 小時。

當局公布的畫面顯示，救難人員從起重機上方垂降至少年身旁，替他戴上安全帽與防護裝備後，再和他一起往地面垂降，過程一刻都不能失手。

救援影片

「只是想看看風景」 路人清晨嚇到秒報警

少年向警方表示，自己半夜只是想「看看風景」，沒想到最後動彈不得。直到隔天清晨，路人經過抬頭看到人卡在吊臂末端，才急忙報警求救。

少年送往醫療機構後，僅有輕微擦傷與脫水，整體狀況算穩定。

消防部門指出，這次救援難度非常高，不只高度逼人，起重機的角度也讓繩索操作變得複雜。救難隊最後評估後搭建專業繩索系統，才順利把少年安全帶下來。