300 名跑者認證！2026 Nike 跑鞋選購指南：精選 6 款平價到頂尖競速款 | Women's Health

PHOTO CREDIT: Thomas Hengge
在運動科技日新月異的今天，選對一雙跑鞋，不僅是為了提升速度，更是為了保護雙腳。我們深知每位跑者的需求都是獨一無二的，因此這次特別動員了超過 300 人的在地跑者測試團隊，展開這場「2026 Nike 最佳跑鞋」的深度實測。
這份名單不僅涵蓋了追求極致速度的競速款，也包含了高 CP 值的入門選擇。測試成員背景極為多元，無論你是高足弓、低足弓，或是擁有特殊的落地跑姿，都能在這份全面解析中，透過真實的數據與體感反饋，找到最適合你的那一雙 Nike 跑鞋。
最佳 Nike 跑鞋推薦
整體最佳款：Nike Vomero 18
平價選擇最佳款：Nike Winflo 11
緩震最佳款：Nike Vomero Plus
穩定支撐最佳款：Nike Structure 26
馬拉松競速最佳款：Nike Alphafly 3
越野跑最佳款：Nike Zegama 2
我們的挑選標準
這份名單上的所有鞋款，皆由我們超過 300 人的在地跑者測試團隊實測完成。測試者背景多元，涵蓋不同的跑姿、足弓高度與落地方式。
有些經典常青款，例如 Pegasus 41，這次並未入選。雖然它依舊是一雙值得信賴的老將，但 Vomero 系列推出後表現超出我們預期，整體表現甚至蓋過了 Pegasus 41，測試者普遍認為 Pegasus 41 少了以往那股熟悉的彈勁與活力。
6雙 Nike 最佳跑鞋完整評測
整體最佳：Nike Vomero 18
Vomero 18 是我第一雙實際跑起來「一開始完全不像 Nike 訓練鞋」的 Nike 跑鞋。這雙鞋的楦頭偏寬，中足也比我過去對 Swoosh 一向狹窄楦型的印象來得更寬。第一次穿著 Vomero 18 跑步時，我立刻注意到兩件事：這雙鞋超級柔軟，而且不會讓我的腳踝向內塌陷。
這雙 Vomero 是 Nike 緩震鞋系的起點，該系列還包括本清單中的 Vomero Plus，以及即將推出的 Vomero Premium。這次全新楦型背後的故事是：Nike 在鞋款開發過程中傾聽女性跑者的聲音，並將她們對合腳度的偏好同時應用在女款與男款上。根據我最近與 Nike 代表的通話，結果證明男性跑者也同樣喜歡這個新楦型。
Vomero 18 可作為長距離訓練鞋、日常訓練鞋，甚至是恢復跑鞋。它的緩震腳感讓我聯想到 Brooks 的 Glycerin Max：像棉花糖般柔軟，但依然保有回彈性。能量回饋仍然存在，不會像踩在吸水海綿上那樣，讓跑步變得拖泥帶水、疲累不堪。
「毫無疑問，這是我測試過最棒的鞋！」配速約 7:00/英里的測試員 Casey Green 表示，他之前曾測試過 Pegasus Plus。
「即使增加了大量緩震，跑感依然非常順暢、靈敏，而且完全不覺得笨重。每一英里跑起來都很舒服，就算稍微加速或維持較快的平均配速，也完全不是問題。」
平價選擇最佳：Nike Winflo 11
如果你想入坑 Nike 跑鞋，那就從 Winflo 開始吧。這雙訓練鞋以不到 120 美元的價格，提供近似高階 Nike 跑鞋的腳感，非常適合精打細算的跑者或高中生。第 11 代就像婚禮迷信一樣，同時融合了「舊」與「新」：舊的是經典的鬆餅格紋外底，新的是中底加入了全掌 Nike Air 氣墊。再搭配支撐性與回彈性兼具的 Cushlon 3.0 泡棉，Winflo 11 成為能量回饋十足的跑鞋，且前掌空間更寬、後跟更穩，讓跑步時不再感到拘束。
測試員認為，這雙鞋的定位與其他品牌的日常訓練鞋相當，例如 New Balance 880（一雙中性、全能的日常跑鞋）。
「我最驚豔的是它的舒適度、合腳性與設計，」平時穿 Brooks 的測試員 Allison Fiorini 表示，Winflo 11 是她的第一雙 Nike 訓練鞋，「緩震既柔軟又有回彈，整體跑感非常順。」
其他測試員也指出，雖然 Winflo 11 在耐用度上略遜於更高價位的訓練鞋，但仍是一雙可靠、適合累積里程數的跑鞋。
「以這個價位來說，Nike Winflo 真的是一雙非常棒的跑鞋，」測試員 Jen Long 說，「不論是新手跑鞋，或是一雙舒適的日常跑鞋，都不會踩雷。它沒有高階鞋款那樣的緩震、透氣性或輕量感，但對一般日跑者或新手來說，已經非常完美。」
緩震最佳：Nike Vomero Plus
這雙「超級訓練鞋」在柔軟度上更上一層樓，從厚實卻透氣的舒適鞋面，到腳下 43mm（後跟） 的柔軟又有回彈的泡棉。它的兄長 Vomero 18 採用雙層中底（上層 ZoomX、下層 ReactX），而 Vomero Plus 則是 全面使用 PEBA 材質，中底 100% 採用 ZoomX。
Vomero Plus 比 Vomero 18 更輕，後跟高度也略低一些（Vomero 18 為 44mm），但老實說，我實際跑起來並未感受到明顯差異。Vomero Plus 的彈性更強，但如果你想省下 25 美元，選擇 Vomero 18 也完全沒問題，因為你的雙腿其實分不太出來。
不過，如果你想體驗 PEBA 的威力，且預算允許，那就聽聽我們測試員的一致好評吧。編輯助理 Michael McDonough 更是直言：在兩雙 Vomero 中，Plus 才是王者。
「Nike Vomero Plus 是我目前測試過、最喜歡的鞋之一，甚至可能就是第一名，」McDonough 表示，「它完全配得上名字中的『Plus』。我冬天測試過 Vomero 18，已經覺得很棒，但 Vomero Plus 在多個層面上都更進化。雖然緩震厚度相同，但從 ReactX＋ZoomX 改為純 ZoomX，完全是遊戲規則改變者。鞋子更輕、更軟、也更快——而能同時提升這三點，真的非常驚人。」
穩定性最佳：Nike Structure 26
Structure 26 有幾項關鍵升級，讓它成為一雙你不該忽略的穩定型跑鞋。老實說，這來自我過去只關注 Brooks Adrenaline GTS、Hoka Arahi 8 等穩定鞋的狹隘眼光。學到教訓了：Structure 26 為過度內旋跑者，或想要更多引導感的中性跑者，提供了有效卻不突兀的支撐。
這一代改用 ReactX 泡棉，與 Pegasus 41、Vomero 18 相同，相較於 Structure 25 的 Cushlon 3.0，回彈力更好。鞋內的中足固定帶（鞋側可見的三角結構）搭配側邊覆蓋層，提供穩定支撐。前掌的 Air Zoom 氣墊被移除，改為外底發泡橡膠，讓腳跟到前掌的過渡更順暢。最後，鞋面也更加舒適，鞋領與鞋舌加厚，貼合感與包覆性都更好。
測試員很喜歡這雙鞋的多功能性，並將它作為各類訓練的日常跑鞋。
「這雙鞋真的什麼都能做，」測試員 Justin Brown 表示，「我用它跑輕鬆跑、漸速跑，甚至接近衝刺的加速跑，它都能輕鬆應付。同時，穩定性也做得非常到位，即使在濕滑路面上也讓人很安心。跑感順暢又有緩震，能量回饋也足夠，完全不會限制我加速。」
測試員 Rich Maier 也特別提到支撐性：「我對它在雙腳與雙腿提供的穩定感印象非常深刻。通常只有較重的鞋款才能給我這種支撐，但這雙鞋卻在保持輕量的同時，做到了穩定性。」
馬拉松競速最佳：Nike Alphafly 3
這正是已故的 Kelvin Kiptum 在 2023 年芝加哥馬拉松所穿的鞋，當時他距離正式突破 2 小時僅差 35 秒。你也可以說，這是自 Vaporfly 4% 問世以來，結構上最具包容性的 Nike 競速鞋。
Nike 團隊調整了設計，讓這雙鞋不再只適合某一類跑者（例如你家街區穿著超短跑褲繞圈的那位，或頂尖菁英）。它具備你對 Nike 超級跑鞋的所有期待：全掌碳纖維 Flyplate、PEBA 基底的 ZoomX 泡棉、雙顆 Zoom Air 氣墊，以及略低於世界田徑總會 40mm 限制的中底高度。
改動首先體現在更順暢的過渡感。後跟不再是分離式設計，中足與前掌由泡棉連接。中足楦型更寬，且不像前一代那樣在鞋墊處有隆起，這在比賽後段姿勢開始崩壞時，能提供更多穩定性。第三，Nike 也減輕了鞋重。對競速鞋來說，越輕越好，只要能維持能量回饋，而我們的測試證實它做到了。
「哇！」過度內旋跑者、測試員 Helen Capparell 驚呼，「這雙鞋帶給我的感覺完全不同！我平常穿 Brooks，但這雙鞋明顯更輕、包覆感更好，每一步的吸震都非常誇張，同時又能推動我跑得更快，而且全程保持穩定的腳感。」
至於我個人與 Alphafly 3 的故事：我穿著它參加 2024 波士頓馬拉松，結果腳趾磨到流血。我也不知道發生了什麼事，可能是尺寸選錯了，我通常 Nike 都要拿大半號，但這次穿了平常尺寸，結果就是水泡地獄。教訓只有一個：在馬拉松前，一定要多做幾次實戰彩排再決定比賽鞋，否則便容易出現新手錯誤。
和其他測試員的經驗相比起來，我只能說，我是特例。
越野跑最佳：Nike Zegama 2
Zegama 2 配備了你在越野跑中保護雙腳與雙腿所需的一切，同時也保有 Nike 公路跑鞋那種高能量回饋的快感。中底為 ZoomX，堆疊高度 37mm，在崎嶇地形上提供彈性與緩震支撐。
真正讓 Zegama 2 成為越野鞋的，是它的外底與鞋面。工程網布更耐用、也更有彈性，能應付難以預測的地形；反光細節提升能見度，腳趾周圍的覆蓋層則保護雙腳。Vibram Megagrip 外底採用間距較寬的立體刻紋，在濕滑路面上提供可靠抓地力。
鞋面還設有防砂套，防止碎石進入鞋內，但部分測試員認為腳踝處略有縫隙。
「腳踝周圍的『防碎屑』布料在好幾個地方沒有貼合我的腳踝，」測試員 Shelby Brett 表示。「對阻擋細小砂石的幫助有限。不過我覺得如果鞋領再高一點，效果可能會更好。」
測試員最喜歡的特色是舒適的緩震，特別適合長距離。
「長跑時的舒適度絕對是這雙鞋的亮點，跑完 5 英里以上，雙腳幾乎沒有疲勞感，」測試員 Jeff Killian 說，「而且鞋子很快就磨合完成，鞋帶系統設計得很好，腳背感覺舒服，即使腳變熱，也不會勒住腳踝。」
選購重點
緩震分類
為了幫助跑者更容易挑選自己想要的柔軟腳感，Nike 重新整理了旗下的緩震系統，分為三大類。
回彈型緩震：Pegasus 系列提供良好的能量回饋，適合全天穿著與日常訓練。
極致緩震：Vomero 系列主打最柔軟、最舒適的腳感，特別適合長距離跑步。
支撐型緩震：Structure 系列為需要穩定性的跑者設計，提供更有支撐感的跑乘體驗。
泡棉材質
Cushlon：為 Phylon 泡棉的進化版本，屬於 Nike 專有的 EVA 泡棉。比一般 EVA 中底更輕，並在腳下提供良好的支撐性與彈性。
ReactX：採用注射成型製程製作，相較於 React 泡棉，擁有更優異的回彈表現。
ZoomX：Nike 旗下最輕、彈性最高的泡棉，主要由 PEBA 材質構成。
Zoom Air 氣墊單元
Zoom Air 氣墊會與中底泡棉協同作用，是填充空氣的氣囊結構，用來提升推進力。落地時，氣墊會先壓縮吸收衝擊，接著迅速回彈，恢復原本形狀，幫助下一步的起跑與推進。
Nike 跑鞋常見問題FAQ
我應該穿 Alphafly 還是 Vaporfly 來比賽？
Nike 的頂級馬拉松競速鞋是 Alphafly。它配備了所有「頂規配置」，包括 PEBA 泡棉、Flyplate 碳纖維板，以及 Zoom Air 氣墊單元，因此特別適合承受高里程與長距離比賽。雖然 Vaporfly 也可以作為馬拉松比賽用鞋，但它的設計更為精簡，沒有 Zoom Air 氣墊，結構也更輕薄，甚至能勝任短至一英里的競速距離。
Nike 的跑鞋是專為女性設計的嗎？
在 Vomero 18 的開發過程中，Nike 以女性跑者的回饋為基礎，打造出「對所有人都更好的鞋」。根據這些研究結果，Nike 團隊將相關調整同時應用於女款與男款鞋型。
依據《Runner’s World》與一位 Nike 代表的訪談，結果顯示：男性跑者其實也很喜歡這些源自女性回饋的設計調整。
