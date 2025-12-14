3000人撲空！文昌宮點燈祈福2025考季爆排隊潮 吸引家長通宵排隊

每逢大考前夕，就有不少考生前來台北文昌宮參拜，祈求能取得好成績。（圖／馬景平攝）

年關將近，各類考試陸續登場，民間信仰中的文昌帝君也再次成為家長與考生祈求順利的信仰依靠。位於台北市民生西路的文昌宮，自本週起開放點燈祈福活動，再度湧現大批民眾凌晨排隊搶名額，場面熱鬧亦顯緊張。

有民眾在社群平台Threads上發文分享，表示為了替孩子祈求明年升學順利，於13日晚間9點40分便抵達現場，直到翌日上午7點10分才完成點燈，全程歷時約9.5小時未曾闔眼，直呼「真的是一場耐力戰」。另據據《壹蘋新聞網》報導，13日凌晨文昌宮外即湧現人潮，不少家長為求早點完成點燈，深夜便攜帶椅子卡位，有人晚間11點就到場蹲點，甚至有家長凌晨3點抵達，排至早上6點才完成點燈程序。

點燈活動邁入第二天，雖然現場人潮稍減，仍可見許多早起卡位的民眾。有家長受訪表示，清晨到場順利拿到號碼牌，等候約4小時後於上午9點完成點燈，還領到文昌宮贈送的「包中小籠包」造型香皂。她指出，當時現場仍有部分號碼牌可領，顯示人潮已較首日緩解。

據廟方統計，活動首日廟方共發出2600張號碼牌，清晨即被索取一空，現場仍有近3000人未能領到號碼牌，只能撲空返家。廟方則呼籲，祈福不必搶在第一天完成，活動期間皆有機會點燈。

文昌帝君為掌管文運與仕途之神，無論是升學、司法官、公職考試等皆可前往參拜，尤其在北部地區，台北文昌宮因主殿奉祀文昌帝君，已成為民眾考前祭拜的熱門選擇。據廟方透露，文昌宮每年參拜人次接近10萬人，香油錢收入可能突破八位數，反映出民間對於考試祈福的高度信仰與需求。

