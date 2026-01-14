3000億軍購浮編1.25兆？他貼一圖打臉黃國昌

▲民眾黨主席黃國昌聲稱1.25兆軍購其中只有約3000億與軍購有關，其他很大比例不是對美採購，內容是什麼也不知道。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌閃電訪美稱與美國政府面對面會談軍購與關稅，今（14）日返抵國門召開記者會質疑，1.25兆軍購金額僅有3500億，其他很大比例不是對美採購，但內容是什麼也不知道。政治工作者周軒貼出過去AIT處長谷立言聲明，「對總統賴清德所提1.25兆國防特別預算表示歡迎」，若黃國昌所說屬實，那處長應該是感謝提出3000億軍購，而非1.25兆。

「黃國昌流言終結者」，周軒表示，黃國昌提及1.25兆中有一定比例跟對美軍購無關？但事實上整體國防特別條例的規劃，就是經過與美方就國家當前國防強化的必要研析規劃。

周軒說，否則處長在2025年11月26日的時候，應該感謝總統賴清德提出3000億對美軍購預算就好，而不是感謝1.25兆，相信剛從美國回來，被交代很多東西不能說的黃國昌，應該很清楚。

