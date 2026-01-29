3000元報名費起家拚到萬人聆聽 「公館青少年」吐真實心聲

公館青少年的校園巡迴講唱會日前圓滿落幕。公館青少年提供

歷時5個月、橫跨全台20所校園的「嘿，我找到你了」校園巡迴講唱會近日圓滿落幕。創作樂團公館青少年（GGteens）自去年8月起攜手勵馨基金會與臺灣青年民主協會，深入高中職與大專院校舉辦20場講唱會，累計吸引近萬名學生參與，以音樂與對談陪伴青年面對成長焦慮與未來迷惘。

本次巡迴以「陪伴」為核心主題，公館青少年分享成團歷程、逐夢心路與現實壓力，坦率談及挫折、不安與自我懷疑，希望讓學生知道「你並不孤單」。團員形容，這趟旅程不只是對外交流，更像一次重新認識自己的過程，「走完這一圈，我們也更確定自己想做什麼、想完成什麼夢想。」

感謝粉絲支持走下去

演出現場氣氛真摯動人。主唱Lucy回憶，有場活動才剛上台，就看到坐在第一排的女學生落淚，「如果高中時能看到喜歡的歌手親口告訴我，他們也經歷過同樣的挫折，我一定也會很感動。」其他團員也表示，很珍惜能成為學生們的陪伴角色，哪怕只帶來一點點力量，都意義重大。

全新單曲〈至少我們都還沒放棄〉正是這段心境的延伸。歌曲描寫找到志同道合夥伴後，在彼此支持下繼續向前的勇氣，傳達「只要還沒放棄，就還有希望」的信念。創作靈感則來自主唱Adam大學時期，看見身邊同學承受課業壓力而感到低潮，因而寫下這首鼓勵彼此的作品。

從3000元報名費走到今天

回顧整趟巡迴，團隊坦言體力、時間與經濟負擔都是挑戰，但也因此更加凝聚。Adam笑說，當年與團員相識組團，只是為了完成一堂音樂課程、拿回3000元報名費，沒想到一路走到今天，「那場演出意外成了我們的起點。」

公館青少年表示，也許自己還談不上成為誰的榜樣，但只要能讓學生在徬徨時多一點勇氣，這趟旅程就值得了。不少學生事後回饋「謝謝你們讓我知道不孤單」、「謝謝你們成為我們不放棄的理由」，成為他們持續創作的最大動力。巡迴點滴亦收錄於〈至少我們都還沒放棄〉MV中，為這段青春陪伴留下紀錄。



