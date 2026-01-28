3000學生剩百人！台灣123年老私校撐不住「今停招轉型」
生活中心／倪譽瑋報導
位在基隆市的私校「光隆家商」創校至今有約123年的歷史，但近年在少子化與基隆學生往雙北跑等環境背景下，2025年學生僅剩207名，對比鼎盛時的3000多人落差大。如今校方規劃投入長照服務，目前已與慈濟基金會合作，將校內的閒置大樓轉型成日間照顧機構「慈濟光隆日照中心」。2026年1月，該中心正式揭牌開幕。
123年老牌私校「光隆家商」 面臨少子化已停招
光隆高級家事商業職業學校創立於1903年，至今已123年，鼎盛時期學生一度高達3000多人。近年來少子化讓許多學校招生不易，光隆家商也是其中之一，學生自2017年起逐年下滑，於2024學年度正式停招，截至2025年學生僅剩207名，當年校長陳余各指出，除少子化影響，加上基隆大部分學生至雙北就讀、家長偏好公立學校，使招生壓力與財務缺口逐年擴大。
目前光隆家商採「停招不停辦」策略，確保在校生順利畢業、教學品質與技藝競賽輔導不會打折；老師方面，則計畫分三梯次辦理離退。至於學校未來轉型方向，待現有學生全部畢業離校，校方將全面盤整校地與資源，朝長照機構方向發展，初步計畫已展開，校方與慈濟合作設立「慈濟光隆日照中心」，將校內閒置大樓改造，用於收托一般、失能或失智長者。
與慈濟合作轉型長照 基隆市長讚公私協力
2026年1月8日，慈濟光隆日照中心正式揭牌開幕，成為基隆市首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構，目前可以為48位長者服務，包含提供生活照顧與營養餐飲，讓長者參與團體互動、文康休閒等多元課程，同時也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力。
基隆市長謝國樑表示，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值，也展現跨域合作的創新典範；他也補充，基隆的日間照顧中心已在三年內由9家成長至12家，除了本次新落成，未來還有7家持續籌設中，預計在一年多陸續完成，逐步回應市民對長照服務的實際需求。
