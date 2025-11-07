3000年前馬雅巨型遺址驚人發現！考古學家：整座建築是宇宙模型

考古學家在墨西哥東南部叢林中，發現一座具有3050年歷史的馬雅文明建築遺蹟「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix）。根據美國有線電視新聞網5日報導，這項最新研究揭示，這座龐大的建築群實際上是一個宇宙模型的具體呈現。

美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健率領的國際研究團隊，於《科學先端》期刊發表最新研究成果。研究團隊認為，這是目前已知最早且規模最大的馬雅建築群，推測使用期間約為300年。由於建築是以泥土而非石材建造，主平台雖然高達15公尺，但其外觀容易被錯認為自然地形或天然山丘。這座遺蹟是透過光學雷達掃描技術才得以完整揭示其真實面貌。

整體建築設計呈現十字形布局。猪俣健教授表示，這就像是一個宇宙的模型，古馬雅人相信宇宙秩序是以十字形為基礎，而時間順序與此秩序緊密相連。建築群的主體是中央廣場的一座大型長方形高台，可容納超過1000人聚集。兩條大道分別沿著東西和南北方向延伸，並在廣場中央交會，推測這些大道是宗教儀式的行進路線。

考古團隊在廣場下方發現了十字形、逐階向下延伸的坑道。在坑道中有一個更小的十字形坑洞，其中放置了以十字形排列的玉器，推測這些物品與祭祀儀式有關。器物的顏色具有特定意涵，藍色象徵北方，綠色代表東方，南方以黃色表示，西方的代表顏色仍在研究中，但發現了一個紅色貝殼，可能是以紅色作為西方的象徵。

研究發現，東西軸線大道與10月17日和2月24日的日出方位對齊。猪俣健指出，這兩個日期相隔130天，恰好是古中美洲主要祭祀曆260天的一半。這些日期和宇宙秩序對馬雅人意義重大，因此他們動員大量人力在地面上建造這樣一座建築來代表這種宇宙觀。這顯示建築群可能是在馬雅曆重要日子舉行祭祀的場地。

研究團隊估計，建造主平台需要動用千人每年花費數月時間，歷經多年才能完成。主平台體積達360萬立方公尺，約需1080萬個工日才能完成。值得注意的是，研究顯示這座建築群是由自願者參與修建，而非古文明巨型建築常見的強迫勞動。考古學家並未發現社會階層壓迫的痕跡，例如特定個人塑像或宮殿等建築。

布朗大學人類學教授何斯頓表示，這項研究的發現透露出中美洲古文明的共同信念。古文明依照宗教儀式方位和相關代表顏色來建構世界，而這座遺蹟具體且在很早期就呈現出這種世界觀。這項發現不僅展現了馬雅文明的建築技術，更重要的是揭示了他們對宇宙秩序的深刻理解和信仰體系。

這座阿瓜達菲尼克斯遺蹟的發現和研究，為理解早期馬雅文明的宗教信仰、社會組織和建築技術提供了重要線索。

