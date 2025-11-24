3000萬退休金也救不了！老夫妻因兒子1態度忍痛斷聯 只為保留晚年尊嚴

財經中心／王文承報導

一對退休夫妻的真實故事，即便擁有穩定的年金與數百萬存款，因長期吸血的子女，晚年生活依然承受巨大的負擔。（示意圖／PIXABAY）

在高齡社會中，過度寵溺孩子的父母，可能養出不願工作、好吃懶做的啃老族，成為自己晚年最大的負擔。一對退休夫妻的真實故事，即便擁有穩定的年金與數百萬存款，因長期吸血的子女，晚年生活依然承受巨大的負擔。

根據《The Gold Online》報導，高田夫妻65歲，原本規劃靠每月25萬日圓（約新台幣5萬元）年金，加上3000萬日圓（約新台幣600萬元）的存款，過上舒適退休生活。然而，他們的雙胞胎兒子卻成了這份生活的最大阻礙。

這對將近40歲的兄弟從未穩定工作，嘗試就業也總是短期離職，最終變成啃老族。每天窩在房間打電動、看影片，缺乏運動，體重都超過百公斤。三餐幾乎靠外送或便利商店解決，每月伙食開銷高達15萬日圓（約新台幣3萬元），遠超過父母的生活預算。

無奈之下，高田夫妻選擇半夜悄悄搬到鄉下租屋，過簡單生活以節省支出，也希望藉此迫使兒子正視自己的人生，不再依賴父母。為避免未來的金錢糾紛，他們甚至透過律師將名下房產移轉，並與兒子斷絕聯繫。他們明白這個決定可能讓孩子不滿，但也是保護自己尊嚴與基本生活品質的唯一辦法。

類似情況在台灣也不少見。財經作家狄驤指出，父母的支援其實是「看不見的負債」。如果年輕時能察覺不足並努力改善，就能在三十歲後真正獨立；否則，當父母無法再提供支援時，可能立刻陷入經濟困境，甚至連基本生活都難以維持。

