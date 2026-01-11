3000顆萊爾球滯銷？前團隊：黨有難，幫忙擔

▲國民黨先前推出「萊爾校長紓壓球」，傳出仍有約3000顆紓壓球尚未送出。（圖／翻攝自國民黨電商中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨在去年大罷免期間推出《萊爾校長》系列動畫，成功引爆話題，後續更延伸推出實體周邊「萊爾校長紓壓球」，不過近日卻傳出，仍有約3000顆紓壓球尚未送出，引發外界關注。對此，前製作團隊所組成的粉專「風向123事」，近日宣布正式啟動銷售行動，號召支持者一起幫忙賣萊爾球，更喊話「黨有難，幫忙擔」。

回顧去年9月4日，國民黨舉行「萊爾校長實體化來了」記者會，宣布限量推出募款小物。時任副發言人的康晉瑜表示，該項募款核心目的在於，協助遭遇司法調查的黨工籌措相關資源，並強調若募款金額不足，當時的黨主席朱立倫將全數補足，但仍希望透過集結支持者力量，共同分擔司法壓力。

臉書粉專「風向123事」今（11）日發文指出，團隊成員多數來自《萊爾校長》動畫製作班底，看到媒體披露仍有大量紓壓球未送出後，決定主動跳出來協助推廣，正式啟動「萊爾球行銷行動」，希望再次凝聚支持者的力量。

粉專也回憶，當國民黨面臨大罷免危機時，身為黨內年輕世代，他們選擇以創意與行動回應壓力，陸續推出多支創新宣傳內容，盼爭取主流民意認同。隨著《萊爾校長》廣告爆紅，不少支持者敲碗周邊商品，才促成紓壓球誕生，且一度出現熱賣情況。團隊最後也不諱言，相信在當前政治氛圍下，仍會有不少人願意站出來相挺，「也相信賴清德的荒唐，會讓萊爾球持續暢銷」。

