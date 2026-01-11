3000顆「萊爾球」滯銷？前製作團隊啟動行銷：黨有難，幫忙擔

國民黨在去年大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫，引發話題，更在去年9月推出「萊爾校長紓壓球」，幫助遭受司法調查的黨工募集司法資源，但近期傳出，尚有3000顆「萊爾校長紓壓球」未被捐款贈出。對此，「萊爾校長」前製作團隊也宣布，啟動行銷「萊爾校長紓壓球」的行動。

國民黨去年9月4日舉行「萊爾校長實體化來了！募款小物限量發布」記者會，時任副發言人康晉瑜指出，此款募款小物最重要的概念，是為了幫助國民黨遭受司法迫害的黨工募集司法資源，而這波「萊爾校長」實體小物的募款行動中，若有不及籌措的司法資源與款項，時任黨主席朱立倫會全部買單，但期待能集結眾人的力量來協助遭受司法迫害的黨工來募款、籌措司法資源。

「黨有難，幫忙擔，風向團隊行銷萊爾球行動即刻啟動」，擁有2000多人追蹤的粉專「風向123事」今（11）日發文表示，「風向123事」的團隊成員，許多過去也是「萊爾校長」製作團隊，近日媒體報導，尚有3000顆「萊爾校長紓壓球」未被捐款贈出，因此即日起，團隊宣布「一起幫忙賣萊爾球」。

「風向123事」指出，過去國民黨面臨大罷免風險時，身為國民黨的年輕人，他們不曾怨天尤人，努力推動多支創新廣告，深信唯有創意與努力才能爭取主流民意支持。而由於《萊爾校長》廣告的風潮，引發粉絲對周邊商品的期待，所以團隊也因為黨工的司法案件籌款推出萊爾球，推出後曾經一度熱賣，「今天，我們仍相信當國民黨有難，有很多好朋友會一起站出來幫忙，我們也相信賴清德的荒唐，會讓萊爾球持續暢銷」。

