302坪以上新建物強制設光電 內政部估年增66萬瓩裝置容量

內政部19日公布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規範未來建築物面積達1000平方公尺（302.5坪）以上的新建物，每20平方公尺應設置容量1瓩（kW）以上的太陽光電發電設備，若是增建建築或改建屋頂達1000平方公尺以上的建物，設置標準亦同。內政部預估，未來每年將可增加66萬瓩裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電，至於正式施行日期則由行政院另行訂定。

根據內政部公布的標準規範適用建築物範圍，包含A類（公共集會類）、B類（商業類）、C類（工業、倉儲類）、D類（休閒、文教類）、F類（衛生、福利、更生類）、G類（辦公、服務類）及 H類（住宿類）等；僅有E類（宗教、殯葬類）及I類（危險物品類）建築未納入新制適用範圍。

考量台灣易遭颱風侵襲，且太陽光電設備多設置於高樓層，承受風力更強緣故，新制中也明訂相關設備應符合國家標準或國際標準，耐風荷重規格為5400帕斯卡以上，以承受至少17級強度颱風。

內政部本次訂定規範法源來自2023年6月增訂的《再生能源發展條例》，當時該條例即規範具一定規模的建築物，除因為受光條件不足等因素之外，均應設置太陽光電設備，設置規模及容量則由中央主管機關另訂。

