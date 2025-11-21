31位諾貝爾獎得主將來台！大師講座時間、地點一次看

接下來半年內，將有31位諾貝爾獎得主來台交流！中央研究院與國立台灣大學等12所學研機構，攜手世界和平基金會（International Peace Foundation），共同推動「台灣橋樑計畫」（Taiwan Bridges Program），邀請31位獲得諾貝爾獎的各領域頂尖學者，在參與計畫的12所機構舉辦講座。有哪些諾貝爾獎級大師即將來台？大師講座是否開放一般民眾參與聆聽？《遠見》一文整理。

中研院長年積極推動國際學術交流，過往透過包括「中央研究院講座」及各所、各中心講座等多種機制，每年至少邀請一至兩位諾貝爾獎得主來台交流並促成學術合作，2025年更積極支持台灣橋樑計畫，期望讓台灣科學研究成果與強項被世界看見。

中研院院長廖俊智表示，諾貝爾獎的高知名度除了激勵青年學子拓展求知與學習的視野，也希望能藉此契機，喚起社會各界對基礎科學的重視，共同支持打造經費穩定、自由開放、鼓勵創新的科研環境。

台灣橋樑計畫11月揭幕

台灣橋樑計畫已於11月在台大盛大揭幕，首場講座也於同日登場，邀請2010年諾貝爾物理學獎得主、俄裔英國物理學家安德烈‧蓋姆爵士（Prof. Sir Andre Geim）演講。

蓋姆爵士以發現「石墨烯」（graphene）聞名。石墨烯是一種僅由單層碳原子組成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技的新時代，並被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域，也是這項突破使他與同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）共同獲得 2010年諾貝爾物理學獎。

而在更早之前的2000年，蓋姆爵士就曾以磁場讓青蛙懸浮的實驗，獲頒「搞笑諾貝爾物理學獎」，是唯一同時擁有諾貝爾獎與搞笑諾貝爾獎的學者。

共同推動台灣橋樑計畫的機構，除中研院與台大之外，還包括清華大學、淡江大學、成功大學、亞洲大學、中國醫藥大學、中興大學、中山大學、師範大學、東海大學、慈濟大學等10所大學，以及財團法人俞國華文教基金會；而該計畫在台大的講座，也納入由光寶集團創辦人宋恭源自2023年起捐助設立的「宋恭源先生頂尖研究講座」系列。

台大校長陳文章表示，台灣橋樑計畫象徵的不僅是科學知識的交流，更是理念與價值的連結。透過與諾貝爾獎得主面對面的學術對話，台大師生能夠直接汲取國際前沿的智慧與研究精神，深化科研能量並拓展視野。

總統賴清德是該計畫的榮譽主席，他在10日的開幕式指出，期待透過計畫，搭起台灣與世界合作的橋樑，深化高等教育、為台灣培育更多諾貝爾獎得主。而就在隔天（11日），賴清德出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮時，正式提出「333諾貝爾計畫」，希望台灣在30年內，於物理、化學、醫學3領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。

中研院、台大講座皆對外開放

台灣橋樑計畫總計31場的講座將分散在中研院、台大等12所學研機構舉辦，是否對外開放、開放時間與方式由各主辦單位決定，而大多數場次會在中研院和台大進行，該兩所機構都表示會開放民眾報名參與。

邀請來台的31位諾貝爾獎得主中，有10位將在中研院演講，首場在中研院的講座將於11月20日舉辦，邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學結構生物學教授羅傑．科恩伯格（Roger Kornberg）。科恩伯格以「真核細胞轉錄的分子基礎」研究獲獎，該場講座將探討生物醫學發展對人類的影響，已在中研院網站開放公眾報名入場聆聽。

另外，2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）將接棒在中研院的第二場講座，於12月1日以「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？」為題發表演說，中研院社會學研究所已在Facebook專頁公布報名連結。

台大則總共將有6位諾貝爾獎大師前來演講，講座參與者雖以台大師生為主，不過也有一定名額對外開放，想一睹大師風采的民眾可至台大活動報名系統網頁，進行線上報名。清大、師大、成大等校的場次也開放校外人士報名。