31冰淇淋全新店型插旗台北101！台灣限定口味101限定可麗餅新開幕搶吃
文 / 景點+ 張盈盈整理報導
「31冰淇淋」在10月份迎來在台第31店(台中新光三越)，12月份開出在台北101的第35家店鋪，12月4日在台北101 B1開幕，不僅是全新店型的呈現，更推出台灣獨創、101限定的全新菜單，101店才吃得到的可麗餅系列、跳跳糖冰淇淋口味等等，粉絲們別錯過搶吃機會！
圖 / 景點+ 張盈盈，以下同
「31冰淇淋」一直秉持著提供顧客最優質的商品，讓顧客在一個月（31天）裡每天都能享用到不同的美味。透過新型態店型，提供給顧客全新的視覺享受，不僅是有溫度的服務細節，更是一場沉浸式的美好體驗。
新店型有三大特點：第一，「開放式」陳列設計。有別於傳統冰淇淋櫃高聳的玻璃隔板，台北101新店型引進了與東京同步的全新低檯面展示櫃（Low-profile Showcase）。透過降低櫃體高度與極簡的玻璃工藝，消除了店員與顧客之間的物理屏障。這不僅讓色彩繽紛的31種口味如同珠寶般陳列在顧客眼前，更創造了通透、寬敞的視覺享受。
第二，「零距離」的服務溫度。這項設計的核心初衷在於「拉近服務的距離」。透過降低視線遮蔽，店員不再只是站在櫃檯後方挖冰淇淋，而是能更親切、自然地與顧客面對面交流。從挑選口味時的眼神接觸，到遞上冰淇淋時的互動，每一個環節都更有溫度。31冰淇淋希望將單純的「購買」轉化為一場充滿歡樂的「溝通體驗」，讓每一位來到台北101的顧客，都能感受到VIP般的專屬款待。
第三，沉浸式的「Flavor Journey」。全新的展示方式讓冰淇淋成為空間的主角。顧客在靠近櫃檯時，能更直觀地欣賞冰淇淋的質地與配料細節，彷彿展開一場探索風味的旅程。這種「劇場型」的服務體驗，正是31冰淇淋希望在台北101這個國際地標呈現的品牌新價值。
台北101店限定菜單更是顧客們引頸期盼的亮點！全新推出的可麗餅/冰淇淋可麗餅，濃郁的香甜氣味瞬間吸引駐足的顧客。搭配草莓、香蕉、巧克力等多樣裝飾，口感層次豐富，洋溢著滿心的幸福感。
色彩呈現繽紛的31冰淇淋蘇打，則加入台灣在地的草莓/芒果珍珠，是台灣限定的口味！
台北101限定菜單推薦
充滿餅皮香氣的可麗餅、冰淇淋可麗餅，可自選喜好的迷你球冰淇淋口味。巧克力香蕉則是經典不敗的王道組合。選用香甜切片香蕉，淋上濃郁巧克力醬，並加入口感豐富的巧克力碎片。綿密鮮奶油與香蕉、巧克力的完美融合，每一口都是最熟悉的幸福滋味。草莓香蕉一次滿足兩種渴望的夢幻組合。將新鮮草莓的酸甜與香蕉的香氣結合，再淋上滿滿的草莓果醬。豐富的果肉口感佐以綿密鮮奶油，帶來層次豐富的雙重水果饗宴。
還有專為巧克力控打造的巧克力布朗尼，加入切塊的巧克力布朗尼蛋糕，搭配巧克力醬與巧克力碎片，最後撒上可可粉。濃郁紮實的布朗尼與酥脆巧克力交織，帶來如同精緻甜點般的深邃口感。
不想吃太甜，也有鮮奶油草莓口味可以選擇，是酸甜清爽的人氣首選。使用新鮮草莓切片，佐以香甜濃郁的草莓果醬 。簡單卻經典的搭配，讓人能品嚐到草莓最純粹的酸甜果香與鮮奶油的滑順口感。
另外，焦糖堅果口味有香甜濃郁的迷人風味。使用甜蜜的焦糖醬搭配香氣十足的杏仁片，更特別加入酥脆的Home Pie千層派餅。堅果的香氣、派餅的酥脆與焦糖的甜味在口中化開，口感絕對讓甜點控滿足！
台灣限定的31冰淇淋蘇打，有草莓珍珠和芒果珍珠兩種風味。草莓風味選用台灣在地草莓珍珠，加入清爽氣泡水與一球自選口味的小球冰淇淋，交織出夢幻的粉紅層次，每一口都咬得到酸甜果香。 芒果風味則是選用台灣在地芒果珍珠，透著金黃光澤與熱帶香氣，加入清爽氣泡水與一球自選口味的小球冰淇淋，享受專屬的美味特調。
31沁涼氣泡飲料有十足莓果和湛藍檸檬兩種口味。十足莓果喝得到濃郁的草莓氣息，調和了檸檬的微酸與沁涼氣泡水。搭配豐富的莓果果肉與檸檬切片，每一口都能享受到酸甜交織的果香層次。 湛藍檸檬有著唯美的湛藍色澤，散發清爽的藍柑橘與檸檬香氣。氣泡水中特別加入雙重檸檬切片與薄荷葉點綴 ，帶來視覺與味覺的清涼感。
為慶祝101店隆重開幕，特別於12/4（四）~12/14（日）推出選購可麗餅、即免費升級成冰淇淋可麗餅，選一球自己最愛的冰淇淋口味加到香甜的可麗餅中，享受31冰淇淋帶來的專屬幸福！
【Info】
31冰淇淋台北101店
地址：台北市信義區市府路45號B1 (台北101／世貿中心捷運站）
開幕日期：2025年12月4日
