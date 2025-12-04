31冰淇淋進駐台北101！離DQ全台首店超近 台灣限定蘇打快喝

生活中心／賴俊佑報導

31冰淇淋台北101全新店型開幕，櫃位距離DQ全台首店超近。(圖／31冰淇淋提供）

31冰淇淋台北101全新店型12月4日正式開幕，有台灣限定的冰淇淋蘇打以及台北101店限定的冰淇淋可麗餅，櫃位離DQ冰淇淋全台首店超近，將在冬季掀起冰淇淋大戰，另外Häagen-Dazs門市推出聖誕樹造型的「點點星願」以及熱銷回歸的「烤冰淇淋堡」，為冬季增添甜蜜回憶。

台北101限定冰淇淋可麗餅。(圖／31冰淇淋提供）

31冰淇淋蘇打台灣限定口味草莓/芒果珍珠。(圖／31冰淇淋提供）

31冰淇淋進駐台北101 櫃位離DQ冰淇淋全台首店超近

31冰淇淋台北101全新店型進駐台北101 B1美食街，新店型有三大特點，包括與東京同步的全新低檯面展示櫃（Low-profile Showcase）、與客人面對面交流以及更直觀地欣賞冰淇淋的質地與配料細節。

除了全新店型，還有台北101店限定菜單，全新推出的可麗餅/冰淇淋可麗餅，濃郁的香甜氣味瞬間吸引駐足的顧客。搭配草莓、香蕉、巧克力等多樣裝飾，口感層次豐富，洋溢著滿心的幸福感，31冰淇淋蘇打加入台灣在地的草莓/芒果珍珠，是台灣限定的口味！為慶祝101店開幕，12月4日至12月14日可享可麗餅免費升級冰淇淋可麗餅。

Häagen-Dazs冬季限定「抹茶巧酥冰淇淋」、「可可巧酥冰淇淋」。(圖／哈根達斯提供）

哈根達斯推出冬季限定巧酥系列、門市限定2款甜點

Häagen-Dazs推出冬季限定「巧酥系列」，「抹茶巧酥冰淇淋」採用手工採摘的日本茶葉，經傳統工藝細磨成茶粉，打造純正日式抹茶冰淇淋，再搭配精心烘焙的可可餅乾塊，讓苦甜茶香與濃郁可可完美交織，同步推出的「抹茶巧酥雪糕」，外層脆皮同樣融入巧酥口感，入口瞬間令人難以抗拒；「可可巧酥冰淇淋」以鮮奶油與牛奶製成絲滑巧克力冰淇淋，再加入可可餅乾塊相互輝映，不僅凸顯巧克力的醇厚與香濃，也增添餅乾的酥香。

Häagen-Dazs門市限定「點點星願」。(圖／哈根達斯提供）

Häagen-Dazs門市限定「烤冰淇淋堡」。(圖／哈根達斯提供）

Häagen-Dazsa門市限定！「點點星願」系列共推出兩款人氣口味，皆以戚風蛋糕作為柔軟的「土壤」，搭配濃醇冰淇淋打造香濃「樹幹」。「抹茶鮮奶油綠色款」搭配夏威夷果仁冰淇淋、「草莓鮮奶油粉色款」則搭配草莓冰淇淋，最後再覆蓋上酥脆的達克瓦茲、巧克力脆球，入口後更能嚐到隱藏其中的漬櫻桃，酸甜驚喜在口中蔓延，滋味交織得恰到好處；「烤冰淇淋堡」以外層現烤、內層綿密的法式布里歐麵包，可挑選任一口味冰淇淋以及淋醬、佐料，自由搭配喜歡的組合，打造屬於自己的冰火交融的極致口感！

