31坪韓系奶油宅融入景觀美學，設計總監勇奪美國IDA國際設計大獎

編輯 蔡竺玲｜圖片提供 達舍創研所

這間31坪的中古屋翻新，從理解屋主的居住需求開始，達舍創研所著手設計前，層層梳理居者的生活習慣與美學偏好。在清晰的側寫基礎上，以「可被欣賞的日常」為靈感，回應屋主的景觀設計背景，將窗景、曲線與材質轉化優雅端景，並巧妙運用借景手法擴展空間尺度。作品憑藉成熟的整合度與比例掌握，榮獲美國IDA設計大獎銅獎肯定。

狹窄格局改開放，空間開闊明亮

由於原有屋況帶有年代感與隔間壓迫，重新整合格局，打開客廳與書房界線，不僅形塑開闊寬敞的公共場域，也多了大面採光與窗景。電視櫃往窗邊延伸形成臥榻，平日是閱讀與休憩角落，親友來訪時則能轉化成座位，不僅提升坪效，也成為聚會的社交核心。玄關端景則特意鏤空，搭配鏡面延伸視覺，透過借景手法打造穿透的視覺效果，保有入門儀式感的同時，拉長整體空間縱深。

廣告 廣告

韓系奶油風結合法式線條，柔化空間氛圍

整體風格以韓系奶油風為基底，選用米白、灰白、奶茶色與淺木色作為空間主調，注入放鬆療癒的居家氛圍，而溫潤的色調也呼應屋主舒適耐看的生活想像。



空間更揉合法式的慵懶與高級感，書房櫃體採用連續的圓拱勾勒，帶入復古情懷；餐桌、牆體邊角也隨之柔化線條，輔以藝術畫作點綴，增添美學層次。櫃體也精確拿捏比例，在有限坪數裡達到恰到好處的尺度配置，輕巧不壓迫，巧妙整合收納與展示需求，自然成為空間脈絡的一環。

藝術塗料、金屬，鋪陳霧面質感

玄關與客廳牆面選用環保無毒的藝術塗料，細緻刷痕在光線映照下產生微微粉霧光澤，宛如晨光灑落，柔化整體氛圍。而廚房延續相同質感，採用霧面金屬鋪陳，隱約閃耀的光澤賦予輕奢氣息。餐廳選用洞石餐桌保留天然肌理，邊緣以圓角修飾厚實量體，整體不僅保有柔和氣息，也更具雕塑張力。

軟石板輔以圓弧語彙，主臥回歸沉靜氛圍

主臥納入景觀設計的思維，床頭牆採用95%天然泥土為基底製成的生態軟石板，質樸肌理勾勒庭院般的溫潤質地，搭配奶茶色的圓弧牆體層層堆疊，豐富視覺層次，私領域在放鬆之中仍保有清晰結構。同時暗藏間接燈光，光影緩緩暈染牆面，平衡空間的軟硬質感，讓情緒自然沉澱，形塑溫柔沉靜的睡寢氛圍。

達舍創研所／達舍創研所設計團隊

地址：高雄市三民區德山街35巷8號

電話：0953513199、07-3928799

Email：service@dhouse888.com.tw

網站：https://dhouse888.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>達舍創研所

立即聯絡>>>達舍創研所