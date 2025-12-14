31年優雅謝幕！SOGO敦化館熄燈夜數百人送別 民眾嘆：婚戒在這買的

生活中心／程正邦報導

陪伴台北東區走過 31 個年頭，被譽為「最老牌精品百貨」的 SOGO 敦化館，於今（14 日）晚 9 點 40 分正式熄燈，告別儀式充滿溫情與不捨。從傍晚 6 點起，SOGO 便安排了一系列謝幕活動，並在 9 點請來聲樂家現場高歌，現場聚集了數百位老顧客、周邊居民，甚至還有當年在此服務的櫃姐專程重返。董事長黃晴雯率領一級主管親自於門口送客，見證這個時代的優雅落幕。

時代的眼淚：從永琦百貨到貴婦的「後花園」

SOGO 敦化館的前身是 1994 年開幕的永琦百貨，這棟建築承載了東區商圈數十年的變遷史。它曾創下多項紀錄，包括在地下室開出全台第一間 IKEA（宜家家居），成為當時時尚消費的指標地。

SOGO 接手經營後，憑藉著簡約低調的風格，引進了許多國際時尚品牌和台灣設計師品牌，成功與另一棟主打日系風格的忠孝館做出區隔。由於其低調奢華的定位，SOGO 敦化館多年來一直是周邊富裕居民和東區貴婦們的「後花園」。

在熄燈的最後一刻，許多市民湧入獻上告別。 有民眾感性地對媒體表示：「我跟老婆的婚戒就是在這裡選的，充滿回憶，現在要不見了，真的捨不得。」更有不少已離職的櫃姐重回舊地，與老朋友、老客戶相見歡，重溫工作時光，場面溫馨感人。

SOGO 董事長黃晴雯在謝幕時，有民眾高喊「大巨蛋再見」。（圖／翻攝SOGO百貨臉書）

「回憶經濟」發威：告別促銷業績成長 3 倍

雖然即將走入歷史，SOGO 敦化館的最後一役卻打得極為漂亮。業者表示，從 11 月下旬開始的「ByeBye SALE」告別促銷活動，成功吸引了大量人潮前來「掃貨」和「懷舊」。

據業者數據，促銷期間來客數增加超過 50%，熄燈前一週的交易客數更較以往成長了 1 倍。尤其在 2 至 5 樓的進口女裝和寢具區，最低 3 折起的優惠引發搶買潮。業者透露，一週期間枕頭賣出上千顆，床包組也超過 2000 組，整體業績表現增長達到 2 至 3 倍。這波「回憶經濟」的爆發，也證明了敦化館擁有相當優質且具消費力的會員客群。

SOGO 董事長黃晴雯在謝幕時，向高喊「大巨蛋再見」的客戶承諾，敦化館的優質會員將會導流至未來的復興館及大巨蛋據點，繼續提供服務。

SOGO董事長黃晴雯率領一級主管親自於門口送客。（圖／翻攝SOGO百貨臉書）

產權易主與豪宅延期：地段新主人尋覓接手方

敦化館熄燈的根本原因在於產權易主。 2021 年，該地段由皇翔建設取得，原規劃興建頂級豪宅。儘管近期業界傳出市場大環境影響，皇翔可能將豪宅建案推遲 10 年，但 SOGO 日前已明確表示不再續約，使敦化館正式走入歷史。

根據業界分析，SOGO 敦化館的商場面積約 2800 坪，在現今市場僅屬中型規模。有業者指出，原定 10 年的經營期過短，難以在客戶培養上實現長期投資效益，因此許多潛在接手者的意願不高。雖然市場一度盛傳誠品生活可能重返敦南商圈接手此地，但據誠品董事長吳旻潔已在日前對外表示，「不會接手 SOGO 敦化館」。

