31日前一定會有「李劉會」？劉和然曝「仍未敲定時間」

國民黨新北市長人選遲遲未定，市黨部規畫熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前舉行「李劉會」。劉和然今（28）日受訪透露至今未收到相關訊息，但也強調授權給新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達來幫忙做相關的對口，地方黨部已先做出期程、時間。

「李劉會」目前仍未定時間地點與形式，國民黨中常委、新北市議員林金結表示會在今日向黨主席提案直接徵召李四川選新北。劉和然表示，目前仍未敲定時間、地點，是否選在國民黨新北市黨部？還是中央黨部？現在還是要看黨的節奏跟機制。

劉和然強調，既然是在這一個遊戲規則裡，就要尊重黨的節奏，至於節奏怎麼安排、怎麼聯繫，黨正在進行中，他已經授權給新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達來幫忙做相關的對口。

謝政達稍早受訪表示，目前仍沒有新的進度，劉和然這幾天的行程會照既定的市政行程走，靜候黨部的安排與通知。

