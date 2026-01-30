31日北台轉濕冷 吳德榮：下週冷空氣強度待觀察

（中央社記者黃巧雯台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今天平地多雲時晴，明天冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，2月6日晚間起至8日另一波「很強」冷空氣南下，各模擬模式強度不一致，應續觀察。

根據交通部中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為花蓮縣鳳林鎮攝氏13.7度，新竹縣關西鎮13.9度。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天結構鬆散的中層雲影響，平地多雲時晴，山區及東半部可能偶有零星飄雨，白天北部舒適、中南部微熱，早晚偏涼。

各地氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部16至24度，中部15至27度，南部16至28度，東部14至26度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天冷空氣南下，強度與上波類似，各地氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

2月1日至3日冷空氣影響，吳德榮表示，北台偏冷，其他地區早晚冷，其中2月1日、2日，北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3日天氣好轉，各地降雨先後停歇。

吳德榮指出，2月4日至6日冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度以下的平地最低氣溫，其中2月5日清晨台北測站也因此可能短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）。

不過，吳德榮提到，這兩波冷空氣雖然都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮表示，2月6日晚間起至8日另一波「很強」的冷空氣南下，不過，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模擬的強度還不一致，且大幅調整中，應續觀察。（編輯：管中維）1150130