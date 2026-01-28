31歲兒陷「誘毒獵豔」爭議！伍思凱近況曝光了

娛樂中心／綜合報導



現年59歲金曲歌王伍思凱，育有一子一女，其中31歲獨子伍靖（現改名伍諒）近日遭一名女子爆料，稱其利用「星二代」光環在交友軟體獵豔，並分享接觸大麻的經驗，試圖作為誘餌讓女子跟他發生性行為，引發社會譁然。對此，伍諒隨即出面澄清，強調自己從未餵毒、騙X，自己是遭人抹黑。而父親伍思凱的近況也曝光了。





31歲兒昔美國亮刀「再陷餵毒獵豔爭議」！伍思凱神隱多年「近況曝光」

伍思凱近年將演藝重心移往中國。（圖／翻攝自小紅書）

兒捲入社會爭議！59歲伍思凱演藝重心移往對岸 最新公開露面狀態曝光

伍思凱的31歲兒子伍諒，過去曾因赴美求學亮刀風波引發關注，隨伍諒再度捲入社會爭議，神隱的伍思凱近況也成為媒體焦點。據了解，伍思凱近年將演藝重心移往中國，他最近一次的公開露面是在去年12月31日受邀參加湖北赤壁的「2026赤壁青磚茶跨年演唱會」擔任壓軸嘉賓，現場還獻唱了經典神曲《特別的愛給特別的你》。即將年滿60歲的他，在演出中展現極佳的嗓音與外型狀態，活力不減，與好友辛曉琪等人同台，氣氛相當熱絡。

廣告 廣告

31歲兒昔美國亮刀「再陷餵毒獵豔爭議」！伍思凱神隱多年「近況曝光」

對於兒子伍諒近日身陷私生活爭議，伍思凱暫未對外回應，事實真相仍有待釐清。（圖／翻攝自IG 、伍思凱臉書）

遭控利用星二代身分獵豔 伍諒全盤否認、伍思凱暫無回應

然而，根據《鏡週刊》近日報導，伍思凱的兒子伍諒陷入私生活爭議。報導指出，伍諒遭一名女性指控，疑似利用其「星二代」的光環在交友軟體上以提供「免費大麻」為誘餌，誘騙女性發生性關係。對此，伍諒於 27日出面全盤否認，強調自己從未餵毒，相關對話紀錄是被惡意抹黑。對於兒子再度深陷桃色疑雲，伍思凱目前維持一貫低調、暫未對外回應，詳細事實真相仍有待釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：31歲兒昔美國亮刀「再陷餵毒獵豔爭議」！伍思凱神隱多年「近況曝光」

更多民視新聞報導

裴洛西「21億大調倉」！掃入LEAPS續押「AI巨頭」

川普「祭韓25%重稅」！他：對台恐有「2衝擊」

1句「誰理你們」遭WHO隔絕 他憶SARS：不能忘！

