31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

醫生提醒，宮內宮外同時妊娠屬罕見病症，容易被忽略。（示意圖／photoAC）

大陸浙江省31歲女子小陳（化名）因罕見妊娠情況接受手術，引發醫界關注。據了解，2025年11月深夜，小陳懷有雙胞胎並完成人流手術半個月後，仍出現腹痛與陰道持續出血。經過醫院檢查，醫生竟發現她同時懷有「第三胎」。

《台州晚報》報導，小陳表示，她先前已順利生育三次，家庭已有四名孩子，生活已相當熱鬧，因此當再次確認懷上雙胞胎時，她選擇接受人流手術。然而術後症狀並未緩解，促使她再次求醫。

經醫生詳細檢查，發現小陳極可能患有罕見的「宮內宮外同時妊娠」。檢查結果顯示，小陳腹腔內有遊離積血及血凝塊，左側輸卵管處出現妊娠包塊。隨後，醫療團隊為小陳進行手術，成功切除病變輸卵管，手術過程順利。

術後，小陳生命跡象平穩，恢復良好，僅四天便出院。醫生提醒，宮內宮外同時妊娠屬罕見病症，容易被忽略，孕期若出現異常腹痛或持續出血，應及時就醫，以免延誤治療。

