31歲女星拋離婚震撼彈 與企業家老公沒登記！2年短命婚玩完刪「證據」

31歲的韓國女星高媛熙曾演出《加油吧威基基》、《香水》、《歡迎來到王之國》等劇，2022年10月低調舉辦婚禮，日前卻透過經紀公司發布離婚聲明，且透露兩人辦完婚禮後並沒有登記結婚。

經紀公司聲明中表示：「演員高媛熙經過慎重考量，今年年初決定結束婚姻生活。婚禮結束後，兩人並沒有進行結婚登記，在經過充分溝通後，各走各的路。由於這是雙方協商後決定的事項，所以鄭重地希望大家不要進行推測性報道、散布虛假事實等等。」

此外，聲明最後也表示：「高媛熙演員往後也會一如既往地為了展現演員最好的面貌而竭盡全力，希望大家多多支持。」據傳，高媛熙丈夫是減重輔助食品企業家，結束2年多的「短命婚」，現也已刪除當初公開的婚紗照。



