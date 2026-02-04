31歲女星武打訓練破相！「臉縫7針」還被換角 網瘋猜下一步動向

娛樂中心／蔡佩伶報導

31歲中國女星黃日瑩外型甜美，在《對你不只是喜歡》、《一念花開》、《臨江仙》等劇都可以看見她的身影，踏入演藝圈後都接拍長劇的黃日瑩，如今傳出要進軍短劇市場，掀起大家的討論。

黃日瑩近日爆出要搭檔男星李佑霖，合拍短劇《侯府奶奶歸田記》，雖然黃日瑩本人尚未證實相關消息，但不少網友看好黃日瑩表現，甚至稱讚她顏值很高，有機會變成短劇顏值第一的人，不過也有網友表示「黃日瑩資源這麼虐啊」、「已經很久沒有接到女三的角色」，猜測是資源降級。

事實上，黃日瑩2024年本來要拍攝《赴山海》，怎料卻傳出在進行武術訓練時，臉部不慎受傷，最終送醫治療縫了7針，後續工作室證實黃日瑩的確受傷，但卻沒有說明傷勢狀況，一度讓粉絲相當不滿，據悉當時黃日瑩積極治療並表明不會影響工作，但最終還是遭到劇組換角。

網友瘋傳黃日瑩要進軍短劇市場。（圖／翻攝自微博）

