31歲母疑灌藥殺2子遭羈押！身分背景曝 男友隔壁店衝回家來不及救

社會中心／林昀萱報導

台中2寶媽疑似餵藥殺害2子遭羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

台中西區一名31歲陳姓女子31日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物，造成孩子雙亡，下午陳女被帶回派出所製作筆錄，警訊後依《殺人罪》嫌移送地檢署複訊並向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見獲准。知情人士透露，女子的男友就在距離住家41公尺的日料店擔任店長，在接獲朋友來電後立刻往家裡衝，但仍來不及挽救兩名孩子的性命。

31日凌晨，女子打電話向好友訴苦1個多小時，抱怨近期與男友因故鬧到快分手並揚言「想帶2名孩子一起走」，好友驚覺有異立即趕往查看，但抵達時已見2名幼童倒臥床上、無生命跡象，送醫不治。據了解，該名母親與男友、2名孩子同住在西區某大樓租屋處，她本身無業都在家照顧孩子，生活開銷全靠男友支持。其中8歲長子是與前夫所生，因前夫長期對女子家暴、對長子不當管教，女子與前夫離婚後結識現任男友，2人同居後再生下小兒子，平時長子由前夫與女子輪流照顧，近期長子放寒假後前往媽媽家居住，未料疑似遭媽媽餵藥致死。

男友接獲朋友通知立刻趕回家但仍無法挽救兩個小生命。（圖／翻攝畫面）

據《東森新聞》報導，女子現任男友在距離住家41公尺的日本料理店擔任店長，當天男子接獲朋友來電立刻往家中狂奔，同事也跟上幫忙，將兩名孩子抱上救護車送醫，但仍來不及阻止這場憾事。同事透露，女子罹患憂鬱症，近日情緒不穩定多次提出分手，男方多次安撫不成最終同意，沒想到造成悲劇。

台中地檢署指出，經檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定兩名死者男童的陳姓母親涉犯刑法第271 條第1項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，有羈押之必要，訊後當庭逮捕並向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見獲准。兩名男童擇期解剖，以釐清確切死因。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

