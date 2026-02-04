31歲男星發道歉文消失3個月 首出聲認私密照外流：活在地獄

韓國31歲男星張東周（장동주）曾演出電視劇《學校2017》、《犯罪心理》等，他外型帥氣，去年10月最後一天突然發黑底文，寫下「對不起」後就消失，讓粉絲擔心他人身安全，經紀公司後來回應已經聯絡上本人，但無法說原因。近日，張東周再度出現，發長文承認是手機被駭，私密照被駭客挾持威脅恐嚇，他天天活在心驚膽跳中，直言像在地獄。

張東周去年曬道歉文後就人間蒸發，他的經紀公司「Nexus E＆M」起初表示正在了解狀況，仍未連繫上本人，數小時後才說：「已確認張東周行蹤，目前狀況正常。讓大家擔心了，非常抱歉。」至於張東周為何要道歉？公司回應：「詳細內容不便透露」。

上月29日，張東周終於發文，表示去年夏天接到一通陌生的恐嚇電話，對方聲稱有他的所有私密資料，包括照片、對話截圖、通訊錄等，對方揚言要公開，除非張東周給錢，「從那天到今天，我沒有一天不是在地獄裡」，他為了籌錢，家人還替他賣了房子，損失粗估數十億韓元（約千萬台幣），且欠下的錢越積越多，已經成為黑洞。

張東周說，為了隱瞞自己的秘密跟大家借錢，說了很多謊，他想守護平凡的生活，手機裡的朋友、和家人的幸福，如今都一一失去，之所以公開是因為覺得沒有可以失去的了，對於先前造成的傷害他很抱歉，會努力工作還債，而他所參與的新劇《今天開始是人類》最近開播，也可見他已經逐步回到原工作崗位。

