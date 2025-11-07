31歲男載菲籍同事 國道追撞大貨車！遺體掛車頭慘死

小貨車撞毀，駕駛及乘客不治（圖／翻攝自高速公路資訊網）





今（7）日上午10時20分左右，國道3號南下291.3公里嘉義縣竹崎路段發生一起嚴重車禍事故。31歲盧姓男子駕駛小貨車，載著一名38歲的菲律賓籍男性移工同行，行經該處時因不明原因，猛烈追撞前方由40歲李姓男子駕駛的大貨車，造成貨車車頭幾乎全毀，兩人當場失去生命跡象。

國道3號南下291.3公里處，發生死亡車禍（圖／翻攝自高速公路資訊網）

據了解，事故發生地點當時因道路施工導致車流回堵，盧男疑似未注意車前狀況，導致貨車高速撞上前方大貨車後方。猛烈撞擊使車頭瞬間全數凹陷變形，擋風玻璃破裂、零件與貨物散落一地。消防局於上午10時22分接獲報案後，立即派出大美、梅山及雙福等消防分隊前往現場進行搶救。

抵達時，救難人員發現盧男整個人被擠壓、掛在車頭玻璃上，副駕駛的菲籍移工也重傷昏迷，兩人皆已失去呼吸心跳，景象怵目驚心。儘管立即進行破壞車體搶救並送往醫院，仍因傷勢過重，兩人最終不治身亡。

經國道警察與清潔單位通力排除後，於中午11時43分恢復通行。（示意圖／翻攝自pixabay）

現場狀況慘烈，小貨車車頭全毀、零件散落國道，現場一度充滿濃烈焦味，路面滿是碎片與血跡，畫面令人怵目驚心。由於事故造成大量車體殘骸散落，國道南下車道一度全面封閉，後方車流一度回堵約4公里。經國道警察與清潔單位通力排除後，於中午11時43分恢復通行。

救難人員發現盧男整個人被擠壓、掛在車頭玻璃上。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方初步調查指出，盧男與該名菲律賓籍移工是同一間工程公司的同事，案發時正要將建材運送至工地。前方李姓大貨車駕駛當時因路況壅塞減速行駛，卻遭盧男貨車追撞。警方對李男進行酒測，結果為0mg／L，排除酒駕可能；而盧男是否飲酒駕駛，仍待後續檢測確認。

國道警方表示，目前初步判定事故主因可能與駕駛未保持安全距離或注意力不集中有關，但詳細原因仍需透過車輛鑑識及行車紀錄器進一步分析釐清。

