31歲美妝網紅離奇失蹤 被發現「陳屍行李箱」下毒手竟是他

一名奧地利31歲美妝網紅斯蒂芬妮派珀（Stefanie Pieper）近日傳出不幸遇害的消息。她在11月23日出門參加聖誕派對後失蹤，未按時出席拍攝工作，引發親友與合作夥伴焦急，警方展開協尋後，在一處偏遠森林尋獲她的遺體，且被塞進行李箱內的殘忍畫面震驚外界。警方調查後逮捕其前男友彼得（Peter M.），對方也坦承犯下殺害行為。

綜合外媒報導，斯蒂芬妮派珀在23日派對結束後返家途中失蹤。友人透露，當晚她曾傳訊息告知「已經到家」，但不久後又發出一則令人毛骨悚然的訊息，表示自己覺得被跟蹤「樓梯間出現可疑男子」以及提到「看見不明黑影」，此後她便音訊全無，相關訊息被視作她生前最後通訊線索。隨後工作人員、家人發現她未現身一場早已預訂的商業拍攝，到其住處查看發現僅有她的愛犬在家，認為事有蹊蹺，便立刻報案。

廣告 廣告

在失蹤將近一週後，在郊外荒野處發現一只可疑行李箱，打開後竟是斯蒂芬妮的遺體。有鄰居向警方表示，案發當晚曾聽到大樓有激烈爭吵聲傳出，且目擊她的前男友出現在同一地點。警方循線將彼得拘捕，他在偵訊中坦承與斯蒂芬妮派珀發生爭執，竟一時失控勒斃對方，之後將遺體塞進行李箱帶往森林棄置，並告知警方棄屍地點。

斯蒂芬妮派珀生前經營美妝社群平台，亦從事歌唱活動，擁有不少忠實粉絲。她的死訊震撼粉絲圈，紛紛湧入她的社群帳號表達哀悼，並呼籲司法嚴懲兇嫌、查明真相，讓她得以安息。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

AI時代 作家不只斜槓 更得身入演算法

《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔

宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像