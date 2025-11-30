31歲美妝網紅離奇失蹤 被發現「陳屍行李箱」下毒手竟是他
一名奧地利31歲美妝網紅斯蒂芬妮派珀（Stefanie Pieper）近日傳出不幸遇害的消息。她在11月23日出門參加聖誕派對後失蹤，未按時出席拍攝工作，引發親友與合作夥伴焦急，警方展開協尋後，在一處偏遠森林尋獲她的遺體，且被塞進行李箱內的殘忍畫面震驚外界。警方調查後逮捕其前男友彼得（Peter M.），對方也坦承犯下殺害行為。
綜合外媒報導，斯蒂芬妮派珀在23日派對結束後返家途中失蹤。友人透露，當晚她曾傳訊息告知「已經到家」，但不久後又發出一則令人毛骨悚然的訊息，表示自己覺得被跟蹤「樓梯間出現可疑男子」以及提到「看見不明黑影」，此後她便音訊全無，相關訊息被視作她生前最後通訊線索。隨後工作人員、家人發現她未現身一場早已預訂的商業拍攝，到其住處查看發現僅有她的愛犬在家，認為事有蹊蹺，便立刻報案。
在失蹤將近一週後，在郊外荒野處發現一只可疑行李箱，打開後竟是斯蒂芬妮的遺體。有鄰居向警方表示，案發當晚曾聽到大樓有激烈爭吵聲傳出，且目擊她的前男友出現在同一地點。警方循線將彼得拘捕，他在偵訊中坦承與斯蒂芬妮派珀發生爭執，竟一時失控勒斃對方，之後將遺體塞進行李箱帶往森林棄置，並告知警方棄屍地點。
斯蒂芬妮派珀生前經營美妝社群平台，亦從事歌唱活動，擁有不少忠實粉絲。她的死訊震撼粉絲圈，紛紛湧入她的社群帳號表達哀悼，並呼籲司法嚴懲兇嫌、查明真相，讓她得以安息。
★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
更多中時新聞網報導
AI時代 作家不只斜槓 更得身入演算法
《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔
宋柏緯《絕勝》扮陳傑憲 自信99.9％像
其他人也在看
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫
社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。民視 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 7 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 14 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
欠1萬修車費！17歲少年打工還債 遭惡煞砍到臟器外露
只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前