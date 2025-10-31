31歲護理女神謝侑芯驚傳猝逝！曾爆被「王姓CEO」追求 好友雪碧心痛發聲

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯因身材姣好，在Instagram坐擁53萬粉絲，過去也曾因自爆被王姓CEO追求而引發討論，不料昨日卻驚傳她驟逝的消息，震撼整個網紅圈，而好友雪碧也已證實此消息。

謝侑芯今年7月曾發文透露，自己過去有被一名王姓CEO追求，表示因為看到對方在媒體形容中的形象與自己印象中不同，因此想要分享個人感受，並形容對方為人紳士，待人友善、慷慨，貼文曝光後，網友們也紛紛猜測該名CEO的身分。

過世消息傳出後，身為她好友的「情色教主」雪碧也在社群上心痛發聲，感嘆「31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」還稱對方是自己在網紅圈唯一信任的好友。

負責安排謝侑芯後事的好友Chris也代其家人證實，謝侑芯在海外工作拍攝的過程中，因為突然的「健康意外」而離世，懇請粉絲朋友暫時放下無謂揣測，也不要打擾她家人，給予他們尊重與空間。

