31歲護理系女神失聯突猝逝國外！摯友二度發聲 揭她「真實死因」

娛樂中心／台北報導

31歲的網紅謝侑芯曾擔任護理師，因為出眾的外貌和身材在網路上擁有一定的人氣，未料她的好友卻在昨（30）日發文表示，因為健康因素，謝侑芯於海外工作拍攝期間過世，讓粉絲們相當震驚。有網友就開始推敲，明明她11天前才和一群網美拍攝影片，讓大家紛紛猜測案情不單純。如今摯友Chris受訪曝光死因了。

雪碧（左）形容謝侑芯是她網紅圈唯一好友。（圖／翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

有「護理系女神」之稱的謝侑芯IG擁有53.4萬人追蹤，她時常在上面分享自己的美照，而在10月19日，她才和其他網美朋友外出遊玩，一行人穿上性感泳裝拍攝影片，沒想到才過11天就傳出意外離世的消息，讓粉絲們相當錯愕。

如今根據《NOWNEWS今日新聞》報導，Chris回應表示謝侑芯的家屬，包含父母、哥哥、妹妹，都正在處理她的後事。馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。至於謝侑芯告別式是否會公開舉行?Chris指出，「侑芯家屬應該會私人辦告別式，對外應該不會公開，告別式這邊，我們可能幾個朋友們會額外辦一個」。

