31歲護理系女神猝死！曾自曝被常上新聞「王姓CEO」追求 網瘋猜身分

娛樂中心／綜合報導

擁有甜美外型與傲人「E級棒」上圍的網紅謝侑芯，曾任護理師，被封為「護理系女神」，於IG坐擁53萬粉絲追蹤。饒舌歌手Chris於30日在社群發布謝侑芯因健康問題在海外工作猝逝噩耗，享年31歲。謝侑芯今年6月才在社群發文，自曝曾被「王姓CEO」追求的經歷，還公開力挺：「他並不是媒體描述的那種壞CEO。」引發許多網友留言猜測對象是誰。

「護理系女神」網紅謝侑芯驚傳因健康問題，在海外工作猝逝噩耗，享年31歲。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

謝侑芯今年6月才在Theads透露，最近很多人都在討論「王先生」的新聞，我沒打算說什麼內幕，畢竟多年沒聯絡。但看到媒體一邊倒的聲音，這陣子我腦中忽然浮現我自己親身感受，約五年前他對我溫柔有禮，從沒讓我感覺被安排，也從未讓我困擾，雖然面對他的追求我婉拒，不是因為他不好，而是我選擇了自己的路！

謝侑芯最後強調，他不是新聞裡被塑造成的那種「壞CEO」，他對孩子對家人、對當時的我，從不小氣，反倒是體面與心軟同時存在，人無完人，他值得被公平記住。

「護理系女神」謝侑芯猝逝，7月才自曝曾被上新聞的「王姓CEO」追求，引發網友猜測對象是誰。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

PO文一出後，立刻引發許多網友熱議，有人力挺她「敢說實話」，不過也有人質疑她藉機「蹭熱度」，更有不少人留言猜測對象是誰，有人直指「是不是王文洋？」針對這些留言，謝侑芯並未正面回應。

「護理系女神」謝侑芯猝逝，7月才自曝曾被上新聞的「王姓CEO」追求，引發網友猜測對象是誰。（圖／翻攝自謝侑芯Threads）

