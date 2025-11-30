31歲超辣網紅突失聯！遺體尋獲「被塞行李箱」 最後訊息曝光：樓梯有人

娛樂中心／綜合報導

奧地利一名31歲美妝網紅Stefanie Pieper（史蒂芬妮）遭到前男友殘忍殺害。（圖／翻攝自IG @badgalfani）

奧地利一名31歲美妝網紅Stefanie Pieper（史蒂芬妮）去年 11 月從聖誕派對返家後離奇失蹤，經過近一週搜尋，警方在斯洛維尼亞的一處森林內找到她的遺體，死者被塞進行李箱棄置。當地媒體報導，她的前男友、同為 31 歲的斯洛維尼亞籍夜店保全 Peter M. 已向警方認罪，承認兩人在爭吵後勒斃她，甚至親自帶領警方找到棄屍地點。

史蒂芬妮於 11 月 23 日凌晨與友人共乘計程車返家，抵達後還回傳「安全到家」訊息，但緊接著向友人表示樓梯間疑似有「奇怪的人影」，成為她最後的通訊紀錄。鄰居當晚也聽到激烈爭吵聲，並目擊她的前男友Peter M. 出現在她住處附近，手上還提著不明布狀物。

隔天史蒂芬妮沒有出現於預約好的拍攝工作，攝影同事前往她的住處查看時，發現她心愛的黃金獵犬 Marlow 獨自待在家裡，手機則被丟在住處附近的草叢中，家屬立即報案。警方鎖定曾多次往返斯洛維尼亞的前男友，但他完全失聯。直到 25 日，斯洛維尼亞警方通報邊境一間賭場停車場有輛紅色汽車起火燃燒，車旁的男子正是她的前男友Peter M.，他當場遭逮捕並被要求引渡返奧地利。

Peter M. 起初拒絕供詞，但最終承認在史蒂芬妮返家後伏擊她，兩人因感情問題爆發爭吵，他勒斃對方後將遺體塞進行李箱，開車載往斯洛維尼亞森林棄置，之後燒車試圖滅證。奧地利媒體報導指出，Peter M. 的兩名親屬也因疑似協助掩蓋犯罪而面臨調查。史蒂芬妮生前曾向鄰居透露正準備與 Peter M. 徹底劃清界線，但對方無法接受分手。這起跨國棄屍案震撼奧地利與斯洛維尼亞社會，粉絲與友人也紛紛在社群哀悼。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

