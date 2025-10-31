31歲「護理女神」猝逝！昔認「被富商追求」AV吳夢夢也悲痛發聲了

記者林汝珊／台北報導

「護理系女神」網紅謝侑芯傳猝逝，享年31歲。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

擁有甜美臉蛋與火辣身材，被粉絲封為「護理女神」的網紅謝侑芯，未料卻傳出，昨（30日）驚傳在海外拍攝期間突發意外離世，享年31歲，噩耗震驚各界。同為網紅界好友的吳夢夢也在 Threads 上轉發貼文悼念：「R.I.P.」，不捨之情溢於言表。

謝侑芯好友「雪碧」在社群平台證實離世消息，崩潰：「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂，前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我，收到消息以前還希望一切不是真的，我哭了很久很久，31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕」。也呼籲外界不要再聯繫謝侑芯的家屬，「家人已經很痛苦，請不要再揣測或擴大事件，讓她安心當天使。」

廣告 廣告

謝侑芯7月才自曝曾被上新聞的「王姓CEO」追求。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

今年謝侑芯曾在社群自曝，五年前曾被一名「新聞上常見的王姓CEO」追求。她形容對方「溫柔有禮、從沒讓我困擾」，雖婉拒對方的追求，但仍替男方緩頰：「他不是新聞裡被塑造成的那種壞CEO，他對家人、孩子、對我都體面又心軟，人無完人，他值得被公平記住。」貼文當時掀起網友熱議，紛紛猜測這位王姓富商的真實身分。

更多三立新聞網報導

證實坣娜「肺腺癌病逝」！猶太富商老公悲痛曝遺願：在我懷裡平靜走了

范姜彥豐遭婚內出軌戴綠帽！「過來人」江宏傑不忍「低調4字回應」

一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽

avantgardey嗨跳〈灌籃高手〉經典曲 還原牛肉麵神橋段台粉笑翻

