31歲「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝 好友悲痛證實：海外工作遭逢健康意外

曾任護理師的網紅謝侑芯，日前在海外工作期間碰上突如其來的「健康意外」離世。（翻攝自IG@irisirisss900）

年僅31歲的網紅「護理師女神」謝侑芯（Iris）近日驚傳驟逝海外，同為網紅的閨密「情色教主」雪碧（方祺媛）發文證實噩耗，沉痛喊話到達天堂的好友「下輩子再當好朋友，RIP。」

雪碧30日晚間發文悲嘆，自己在網紅圈唯一信任的好友謝侑芯，已經離開她了。雪碧回憶，謝侑芯生前心地善良、漂亮活潑且沒架子，兩人之間沒有任何利益只有互相取暖打氣，在彼此低潮時互相陪伴，工作上充滿上進心。「本來等你回國我們要做好多事，你20號沒消息時，我的心就很亂…前三天還夢到你，罵我戀愛腦，我多希望你現在還可以罵我…」

雪碧在得知謝侑芯驟逝後情緒崩潰、哭了很久，希望一切不是真的，「31歲而已，這樣美好的年紀，為什麼上天總是不眷顧好人，這事讓我很悲痛欲絕！」她呼籲外界別再打擾謝侑芯的家人，「人已經不在了，也不要做什麼揣測或擴大事件」，期盼閨密能開心去當小天使，下輩子再當好朋友。

「情色教主」雪碧證實閨密謝侑芯已經離世。（翻攝自真雪碧 無雙ss臉書）

根據《三立新聞網》報導，雪碧透露謝侑芯的後事由共同好友Chris代為處理。Chris昨日發文悼念謝侑芯，稱讚她是台灣網路圈最耀眼的星辰之一，但鏡頭外始終保有最純粹的靈魂，「沒有妳的笑聲，世界安靜了許多，但天堂應該因此更熱鬧。」

Chris也代謝侑芯家屬沉痛證實，謝侑芯在海外工作拍攝期間，碰上突如其來的「健康意外」離世，懇請朋友及粉絲暫時放下聯繫與無謂的揣測，給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。

