31歲「護理女神」驚傳病逝！昔「中路全空」辣照曝光

31歲網紅謝侑芯曾任護理師，外型甜美、身材火辣，兼具專業與性感，被粉絲封為「護理系女神」，IG更是坐擁超過50萬名粉絲追隨。稍早，傳出謝侑芯在國外因「突發健康意外」離世，而她的好友、網紅雪碧，紛紛在社群證實其死訊，消息一出，讓許多粉絲悲慟不已。然而，有網友分享她不久前才與馬來西亞正妹DJ一起遊台灣、穿著火辣在北捷同框的畫面，穿著清涼的2人氣場全開，讓粉絲鼻血直噴。





今年7月，馬來西亞DJ Jenna周甄娜在臉書上分享與「護理系女神」網紅謝侑芯同遊台灣的影片。畫面中，兩人搭乘北捷站在車廂中央，一身紅、藍對比色的同款繞頸上衣設計搶眼，剪裁大方又具時尚感，勾勒出勻稱線條與嫩白膚色；下身則搭配超短牛仔褲，展現修長美腿與自信姿態。整體造型大膽卻不失俐落，散發活力與魅力。影片曝光後立刻吸引近2.1萬人朝聖，留言區湧入「好性感」、「我也要改坐捷運」、「身材真好」、「坐哪一線捷運告訴我」、「眼睛離不開畫面」等讚嘆聲。





沒想到，謝侑芯今日（30）傳出死訊，讓粉絲都相當不捨。網紅雪碧也在臉書指出，謝侑芯是在20日斷聯，她強調本來等對方回國後，想一起做好多事，如今卻在海外工作期間，遇到突發的健康意外，讓她悲痛不已。





