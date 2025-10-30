31歲「護理系女神」猝逝！3個月前才搭北捷辣露美胸 網悲慟不敢置信

娛樂中心／綜合報導

曾任護理師的31歲網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理系女神」。謝侑芯的好友、饒舌歌手Chris今（30日）在社群發布噩耗，侑芯已經離開了我們前往了那無憂的天堂，發生在她於海外工作拍攝的期間。消息一出，讓許多粉絲悲慟不敢置信。謝侑芯今年7月才與馬來西亞的正妹DJ周甄娜在北捷合體，辣露美胸的養眼畫面也讓網友看了血脈噴張。

「護理系女神」謝侑芯（左）猝逝，今年7月才在北捷辣露美胸，養眼畫面讓網友看了血脈噴張。（圖／翻攝自Jenna 周甄娜臉書）

馬來西亞的正妹DJ周甄娜樂於在社群中和網友分享生活近況，今年7月曬出搭乘台北捷運的畫面，只見她與同行的「護理系女神」網紅謝侑芯身穿同款式的衣服，正面挖空的剪裁設計迸出美胸，下半身則是搭配一條極短的熱褲，展現修長的雙腿。當時影片曝光之後，吸引不少網友搶看，紛紛留言讚嘆周甄娜以及謝侑芯的美貌，「好正喔」、「為什麼沒扣褲子」、「整個捷運的焦點」。

饒舌歌手Chris發布噩耗，侑芯已經離開了我們前往了那無憂的天堂，發生在她於海外工作拍攝的期間。（圖／翻攝自Chris IG）

饒舌歌手Chris今在社群發布噩耗，緬懷摯友 謝侑芯（1994 – 2025）。我們懷著最沉痛的心情，代表侑芯的家人，向各位傳達這個令人心碎的消息： 侑芯已經離開了我們，前往了那無憂的天堂。這場突如其來的健康意外，發生在侑芯於海外工作拍攝的期間。 生命的逝去已是無法挽回的事實，我們懇請所有愛護侑芯的朋友與粉絲，能給予悲傷的家屬多一些尊重與空間。請暫時放下聯繫與無謂的揣測，讓我們用最溫柔的方式，將她如天使般的光環，永遠珍藏在心底。身為她工作與生活中的摯友，我們至今仍感到難以置信。

